Juízes da Suprema Corte do México renunciam devido a reformas que permitem aos eleitores eleger o Judiciário | México

Caminhando pelo distrito de Bad Godesberg, em Bonn, Alemanha, passamos por muitas vilas imponentes do início do século XX. As ruas são ladeadas por árvores antigas e altas, cujas folhas caem suavemente sobre os carros estacionados abaixo. Pintados em preto discreto e com escapamentos, esses carros são modelos quase invulgarmente grandes de montadoras premium como Porsche, Mercedes, Audie BMW.

Bad Godesberg é um bairro onde muitos funcionários bem remunerados de grandes corporações como Deutsche Telekom e Deutsche Post live, que muitas vezes recebem carros da empresa como parte de sua remuneração.

Nas ruas de Bad Godesberg, modelos de carros premium ainda reinam supremos Imagem: Insa Wrede/DW

No entanto, em breve haverá menos veículos a gasolina ou diesel a circular no distrito porque os automóveis com motor de combustão pertencentes à Deutsche Telekom estão a ser gradualmente eliminados. Desde o ano passado, a operadora de telecomunicações parcialmente estatal permitiu que seus funcionários registrassem apenas baterias veículos elétricos (BEVs) como novos carros da empresa.

EVs raros nas frotas de carros corporativos alemães

Não há muitas empresas na Alemanha que tenham abraçado a mudança para carros movidos a bateria.

A partir de 2025, fabricante de software alemão SEIVA permitirá apenas EVs e híbridos como carros da empresa. E na empresa química BASFapenas 320 carros da empresa são movidos a bateria, dos quase 1.600 de propriedade da empresa. “Estabelecemos um limite de CO2 para todas as encomendas de automóveis da empresa”, disse a BASF à DW num comunicado, o que significa que os veículos com motor de combustão ainda fazem parte da frota da empresa e podem ser encomendados.

No que diz respeito aos modelos de automóveis híbridos, estes têm sido alvo de críticas massivas quando utilizados pelos funcionários, porque a maioria das empresas compensa apenas as contas de combustível convencionais, mas não a electricidade utilizada para carregar. Como resultado, esses carros raramente são conduzidos em modo elétrico. E como a bateria integrada os torna também mais pesados, os híbridos costumam ter uma pegada de carbono pior do que os carros com motor de combustão padrão.

A SAP, entretanto, resolveu o problema permitindo que os seus cartões de combustível fossem utilizados tanto para reabastecimento como para recarga.

A Deutsche Telekom quer ser mais sustentável com a sua política de automóveis de empresa apenas EV Imagem: Marc John/IMAGO

Impactos climáticos negativos duradouros

Dois em cada três carros novos registados na Alemanha foram comprados por uma entidade empresarial. Quase metade deles são carros corporativos que os funcionários podem usar para fins comerciais e privados. Na sua maioria, são conduzidos apenas durante alguns anos e depois vendidos no mercado de automóveis usados, onde continuam a ter um impacto nas emissões globais durante muitos mais anos. Dessa forma, as frotas de automóveis corporativos influenciam significativamente a composição do estoque de veículos do país ao longo do tempo.

Além disso, os automóveis de empresa tendem a ser mais conduzidos do que os veículos particulares devido ao facto de os empregadores cobrirem os custos de combustível, de acordo com a Transport & Environment (T&E), a organização que reúne grupos europeus sem fins lucrativos que defendem o transporte sustentável. A T&E afirma que as frotas das empresas são responsáveis ​​por três quartos das emissões de todos os carros novos.

Além disso, as empresas alemãs estão cada vez mais a optar por carros mais pesados, afirma a organização, sendo que um em cada três novos registos é atualmente um SUV, ou pelo menos um veículo de tamanho médio ou premium.

Estado alemão ainda subsidia uso poluente de carros corporativos

Embora o governo alemão pretenda reduzir as emissões de carbono do sector dos transportes do país para zero emissões líquidas até 2045, as empresas daqui fizeram pouco progresso até agora neste caminho. No primeiro semestre de 2024, apenas cerca de 12% dos automóveis de empresa recentemente registados na Alemanha eram totalmente elétricos.

O governo subsidia as compras de veículos elétricos pelas empresas com benefícios mais elevados do que os carros convencionais, mas ambos os tipos de carros ainda se qualificam para créditos fiscais. E à medida que os benefícios fiscais aumentam com o preço de compra do veículo, as empresas ainda favorecem os veículos de gama mais elevada.

De acordo com um estudo recente realizado pela Environmental Resource Management (ERM) e encomendado pela T&E, o governo alemão subsidia anualmente carros movidos a combustíveis fósseis comprados por empresas em 13,7 mil milhões de euros (14,82 mil milhões de dólares). O inquérito ERM, que analisou as políticas automóveis nos seis maiores mercados automóveis europeus, concluiu que a Alemanha lidera neste tipo de subsídios, atrás apenas da Itália, que gasta 16 mil milhões de euros. Os seis maiores gastadores em subsídios automóveis prejudiciais ao ambiente desembolsam um total de 42 mil milhões de euros anualmente às empresas.

No final do ano passado, o governo alemão eliminou os subsídios aos VE para o público em geral, com o Ministro dos Transportes, Volker Wissing, a argumentar que “criar um mercado permanente com subsídios não é uma solução”. Numa entrevista à televisão pública alemã, ele disse que o mercado de VE precisa de se sustentar de forma independente. Ao mesmo tempo, porém, recusou-se a eliminar os subsídios para carros da empresa, elétricos ou convencionais.

Indústria automobilística alemã clama por apoio estatal

Entretanto, a lenta eletrificação das frotas das empresas na Alemanha tem vindo a pesar nas vendas de veículos elétricos dos fabricantes de automóveis do país, que estão preocupados com a baixa procura, afirma Susanne Goetz, especialista da T&E. “Marcas como VW e BMW realizaram 70% das suas vendas europeias no ano passado no mercado de automóveis de empresa, por isso o potencial é substancial”, disse ela à DW.

A própria indústria automobilística alemã argumenta a favor da eletrificação. “Os carros da empresa são um enorme impulso para a rápida disseminação de motores elétricos ecológicos nas estradas alemãs”, disse recentemente Hildegard Müller, presidente da Associação Alemã da Indústria Automotiva (VDA).

No entanto, esta visão parece não ser totalmente adoptada pelas empresas, incluindo mesmo os fabricantes de automóveis do país. A BMW, por exemplo, respondeu a uma pergunta da DW sobre a sua frota de automóveis da empresa: “Atualmente não vemos necessidade de intervir na escolha dos veículos dos nossos executivos”. Não é de admirar que menos de um terço dos carros da empresa BMW sejam totalmente elétricos.

O que também é importante notar é que os subsídios aos automóveis das empresas beneficiam principalmente os 10% mais ricos da população, afirma o World Wildlife Fund (WWF). Um estudo co-encomendado pela organização ambiental descobriu que os carros da empresa são utilizados por funcionários cujos rendimentos anuais brutos excedem 80.000 euros.

Com a recente chamada Iniciativa de Crescimento, o governo alemão está a tentar estimular a compra de veículos eléctricos pelas empresas, oferecendo-lhes amortizações mais rápidas pelos seus investimentos em veículos movidos a bateria e outros veículos isentos de emissões.

Viviane Raddatz, chefe do Departamento de Clima e Energia da WWF Alemanha, sugere que tributar os veículos com base nas emissões de CO2 e favorecer os VE mais pequenos seria mais eficaz. Outras medidas, como a promoção de bicicletas empresariais ou bilhetes de transporte público, também ajudariam a reduzir as emissões, disse ela à DW. Além disso, subsidiar essas alternativas também resolveria a questão do escasso espaço de estacionamento nas cidades e vilas alemãs, disse ela.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.