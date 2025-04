Presidente da bancada ruralista é o entrevistado e...

O deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), presidente Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), mais conhecida como bancada ruralista, será o entrevistado do programa Os Três Poderes, de VEJA, desta sexta-feira, 4, transmitido ao vivo a partir das 12h. O parlamentar deve falar sobre a reação do Congresso e do governo brasileiro ao tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a aprovação da Lei de Reciprocidade nesta semana.

O programa, apresentado por Ricardo Ferraz, com comentários de Marcela Rahal, José Benedito e Ricardo Rangel, também vai abordar a votação da ADPF das Favelas no Supremo Tribunal Federal e a queda na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.