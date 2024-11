Kamala Harris admite eleição, mas promete continuar lutando | Notícias das Eleições de 2024 nos EUA

Guardian sport and agencies



Paris Saint-GermainA decepcionante campanha do time na Liga dos Campeões continuou na quarta-feira, quando eles caíram para uma derrota em casa por 2 a 1 no último suspiro para Atlético Madrid isso deixou os líderes da Ligue 1 na zona de eliminação.

O golo inaugural de Warren Zaïre-Emery foi rapidamente anulado por Nahuel Molina na primeira parte de um jogo bastante decepcionante, que terminou com Ángel Correa a marcar o golo da vitória, aos três minutos do período de descontos.

Com quatro pontos em igual número de jogos, o PSG está em 25º lugar no campeonato de 36 times, seis pontos atrás dos outros times da Ligue 1, Mônaco e Brestenquanto o Atléti saiu da zona vermelha com seis pontos.

Próxima viagem do PSG para Bayern de Munique e RB Salzburg, e eles ficaram, mais uma vez, lamentando as chances perdidas.

“Tentamos e tentamos, até o último minuto”, disse ”, disse Vitinha, meio-campista do PSG. “Infelizmente, sofremos um gol na última chance. As coisas seriam mais fáceis com um verdadeiro centroavante? Bem, você nunca sabe. Esse é o nosso plano de jogo. Vamos melhorar nisso.”

Baviera se recuperou da derrota por 4 a 1 em Barcelona na partida anterior Liga dos Campeões partida com vitória em casa por 1 a 0 sobre Benfica graças à cabeçada de Jamal Musiala. O meio-campista alemão marcou de perto aos 67 minutos. O Bayern dominou a partida e desperdiçou várias chances antes de abrir o placar. O resultado coloca o Bayern na 17ª posição, com o Benfica, que estava desdentado no ataque, também com seis pontos, em 19º.

Robert Lewandowski marcou duas vezes Barcelona conquistou uma vitória por 5 a 2 contra Estrela Vermelha Belgrado na Sérvia.

O atacante polaco marcou o 17º e o 18º golos da temporada no 16º jogo e marcou o 98º na Liga dos Campeões, com o Barça a somar sete vitórias consecutivas em todas as competições. O avançado do Estrela Vermelha, Silas, anulou o cabeceamento de Iñigo Martínez, mas Lewandowski restaurou a vantagem do Barça antes do intervalo e marcou o segundo, antes de Raphinha e Fermín López darem brilho ao marcador.

Milson acrescentou um consolo tardio, mas a terceira vitória consecutiva do Barça na renovada competição desta temporada elevou-o ao sexto lugar na tabela.

Robert Lewandowski marca o terceiro golo do Barcelona numa exibição que oferece mais provas de que é novamente candidato à Liga dos Campeões. Fotografia: Andrej Čukić/EPA

BrestO impressionante início de vida do time na Liga dos Campeões continuou com a vitória por 2 a 1 em Esparta Praga. Edimilson Fernandes colocou o Brest no controle e um gol contra de Kaan Kairinen deu-lhes espaço para respirar antes de Victor Olatunji marcar o gol de consolação do Sparta nos acréscimos.

Gols no segundo tempo de Ademola Lookman e Nicolò Zaniolo conquistados Atalanta uma vitória por 2 a 0 em Estugarda e a equipa italiana ainda não sofreu qualquer golo na competição desta temporada. O golo inaugural surgiu aos 51 minutos, quando Lookman aproveitou um cruzamento de Charles De Ketelaere e, com a equipa da casa a lutar para encontrar o caminho, Zaniolò marcou o segundo decisivo a dois minutos do fim. A derrota pôs fim ao impressionante recorde caseiro do Estugarda, que não perde um jogo em nenhuma competição há mais de um ano, enquanto a Atalanta está invicta há oito jogos.

RB Salzburgo conquistou sua primeira vitória, por 3-1 em 10 jogadores Feyenoord. Karim Konate marcou em ambos os lados do intervalo para o Salzburgo antes da atualização do VAR Feyenoord cartão amarelo do meio-campista Chris-Kévin Nadje para vermelho. A equipa da casa respondeu por intermédio de Anis Hadj-Moussa, mas Daouda Guindo restaurou a vantagem de dois golos do Salzburgo.

Os campeões ucranianos, Shakhtar Donetskregistrou sua primeira vitória, por 2 a 1, contra Meninos numa eliminatória em casa, em Gelsenkirchen. Os Young Boys estão entre os cinco últimos clubes que perderam todas as primeiras quatro partidas.