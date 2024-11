Kane foi o jogador que definiu uma época, mas essa coisa seguiu seu curso | Harry Kane

Barney Ronay at Wembley



Houve um momento estranhamente doloroso aos 87 minutos em Wembley, quando Harry Kane foi marcado à baliza com a oportunidade de marcar o segundo golo da noite, ainda mais sensível pelo facto de parecer tão desesperadamente interessado em fazer exactamente isso com a Inglaterra já a vencer por 5-0.

Foi principalmente de partir o coração por causa da maneira como Kane se abaixou para pisar no acelerador e simplesmente não encontrou nada, um homem de repente correndo para trás no tempo, com sinos de vento tilintando. A finalização foi apressada e muito próxima do goleiro. Kane acabou de cara no chão. Ele não parou, passando e apontando e conduzindo esse time de novatos até o apito final. Talvez ele possa usar seu top Bobby Charlton da próxima vez e ainda assim cumprir todos os pênaltis.

Ou talvez não. O tempo chama todos no final, e aqui havia algo presente abaixo do zumbido da multidão toda vez que Kane pegava a bola e parecia estar visivelmente reorganizando as pernas, como um cavalo de pantomima partindo a trote, o rangido do badalo , o toque daquele sino distante.

Este jogo será lembrado como a despedida de Carsley. O gestor interino é claramente uma coisa boa, um homem de empresa, mas também ousado nas suas escolhas e encorajadoramente implacável. Inglaterra ganharam alguns jovens jogadores brilhantes. Mais significativamente, eles também abandonaram a ideia de que estavam condenados a carregar Kane como um peso imóvel, sempre presente de jogo para jogo, como um estandarte de batalha decadente.

Com base nessas evidências, além do doloroso espetáculo do verão, é hora de se refrescar. A Inglaterra estabeleceu como meta vencer uma Copa do Mundo dentro de dois anos. Eles não vão fazer isso com um centroavante que basicamente não consegue mais se mover. Essa coisa certamente seguiu seu curso.

Como isso vai acontecer? A semana passada trouxe um Kane mais agressivo, lançando bombas da verdade na frente dos microfones do rádio. Embora, curiosamente, antes deste jogo houvesse diferentes abordagens sobre o que aconteceria a seguir. Kane deixou claro que é muito bom amigo do novo gerente que é, caso houvesse alguma dúvida, um amigo pessoal próximo, evocando um vago sim-ela-é-de-uma-escola-diferente-você-não-conheceria- a vibração dela.

Carsley, por outro lado, falou fleumamente sobre “dar opções a Thomas”, com um elemento de mensagem da Guerra Fria. A saída de Kane contra a Grécia é um claro presente para o seu sucessor.

Ele teve a chance de defender sua posição desde o início, o que fazia sentido tático contra adversários que se esperava que a Inglaterra dominasse territorialmente. Foi, porém, uma abertura realmente terrível. Wembley estava frio e ainda no início do jogo. As primeiras notas do pré-jogo God Save the King atraíram um enorme ruído monótono do lado irlandês, acompanhado por um ruído monótono ainda maior de todos os três lados da Inglaterra, que pode, pensando bem, ter sido apenas mais God Save the King.

Harry Kane controla a bola entre Liam Scales e Nathan Collins contra a República da Irlanda. Fotografia: Tom Jenkins/The Guardian

Kane não fez nada por 15 minutos. Então ele não fez mais nada. A menos que seja especificamente indicado o contrário, é seguro presumir que Kane não fez nada durante todo o semestre. Em vez disso, ele bebeu calmamente, carregando consigo aquele ar de autoridade majestosa, como um prefeito cerimonial de uma cidade com uma corrente de ouro no pescoço, indo parar perto da exibição de abobrinha vencedora para o jornal local.

Por um tempo, a Inglaterra pensou em jogar a bola com cuidado entre seus segmentos interligados. Seria tentador chamar esse clássico e suave entretenimento de domingo à noite de Heartbeat with a ball. Exceto que coisas realmente aconteceram no Heartbeat. Conor Gallagher pelo menos correu com um senso de propósito condenado à hora de exercícios no pátio da prisão.

O placar ainda estava 0 a 0 no intervalo, momento em que o detalhamento de Kane dizia: 11 toques, zero chutes, dribles, cruzamentos, desarmes ou cabeceios vencidos. Ele definitivamente estava lá fora. Assim como os pousos na Lua, temos imagens. Mas este era Kane como uma ausência, um fantasma na máquina, caindo entre os números.

Kane ajudou a abrir o jogo aos 10 minutos do segundo tempo, caindo fundo e produzindo um belo passe para Jude Bellingham, que fez uma bela corrida diagonal atrás da cobertura irlandesa, e então se viu derrubado quando Liam Scales estendeu uma perna. Um segundo cartão amarelo provocou uma marcha dolorosa.

Kane cobrou o pênalti. Três minutos depois, o 2-0 foi graças ao remate de Anthony Gordon. Três minutos depois, estava 3 a 0, com uma finalização de Gallagher. E agora a noite havia se transformado em um exercício de jogo de salão para adivinhar quem poderia marcar o próximo gol (respostas: Jarrod Bowen e Taylor Harwood-Bellis).

E assim a Inglaterra tem promoção garantida de Liga das Nações Grupo B, o que é uma coisa. Duas questões se apresentam. Por que Thomas Tuchel não estava aqui? O que ele poderia estar fazendo que tivesse precedência? Brunch sem fundo o dia todo? Período de recuperação do transplante capilar? Dia da maratona do Chacal?

Além disso, é claro que agora existe o enigma de Kane, que realmente não deveria ser um enigma para ninguém com um par de olhos. Este jogo é cruel. Ele vai dar uma mordida no final.

Kane tem sido o jogador definidor desta era de sucesso. Mas esta equipa precisa de nova energia e Tuchel tem agora uma oportunidade muito clara de fazer essa mudança. Hora, por favor, hora.