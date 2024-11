Katie Taylor mostra graça e habilidade flagrantemente ausentes na charada Paul x Tyson | Boxe

Donald McRae in Arlington



J.como Paulo e Katie Taylor fornecer um estudo contrastante que seria divertido se não contivesse verdades tão duras sobre as diferentes vertentes do boxe que representam. O ousado influenciador do YouTube, Paul, é agora um boxeador novato que ganha US$ 40 milhões (£ 31,7 milhões) em uma luta planejada enquanto continua a mudar o cenário do jogo de luta com suas estratégias de negócios extremamente eficazes.

Taylor continua sendo a cristã quieta e pioneira que fez mais do que qualquer outra pessoa pelas boxeadoras ao redor do mundo, ao mesmo tempo em que se vale de sua incrível vontade de vencer uma luta brutal após a outra.

Eles foram os vencedores adversários na vasta e reluzente casa do Dallas Cowboys na noite de sexta-feira no Texas. Taylor e Amanda Serrano, promovida por Paul, produziram um concurso extraordinário que quase igualou a seriedade de sua primeira luta no Madison Square Garden em abril de 2022. Foi repleta de coragem, habilidade e o tipo de controvérsia sangrenta que acompanha as rivalidades mais profundas.

Paul venceu Mike Tyson, de 58 anos, em uma charada embaraçosa que, apesar de todo o alvoroço, acabou sendo vaiado. Paul e Nakisa Bidarian, seu parceiro de negócios ameaçadoramente suave, esforçaram-se para fazer parecer que havíamos acabado de ver uma variante moderna do Estrondo na selva ou o Thrilla em Manila. Em vez disso, era um fedorento.

Até Paul pareceu sentir alguma tristeza ao ver Tyson devastado. Ele sugeriu que poupou o velho Mike de um nocaute: “Sim, definitivamente. Eu queria dar um show aos fãs, mas não queria machucar alguém que não precisava ser machucado.”

Essa admissão aparentemente graciosa logo foi manchada quando Bidarian e Paul colocaram suas bocas grandes para trabalhar. “Foi uma exibição inacreditável entre uma lenda de 58 anos e um boxeador relativamente jovem de 27 anos”, disse Bidarian. “Ele realmente superou o boxeador. Jake Paul fora da caixa Mike Tysoncomo ele disse que ia fazer.

Bidarian voltou-se para Paul: “Não foi? Como em todas as rodadas. Ele bufou de tanto rir.

Paul encolheu os ombros: “Eu disse a todos o que ia fazer – dar-lhe uma aula de boxe”.

Eles então zombaram de dois grandes lutadores contemporâneos. Saúl ‘Canelo’ Álvarez, o brilhante campeão mundial mexicano, é lutador profissional desde que estreou aos 15 anos em 2005. Canelo perdeu apenas duas de suas 66 lutas profissionais e conquistou títulos mundiais em quatro categorias de peso. .

Jake Paul ataca Mike Tyson em sua farsa de luta em Arlington, Texas. Fotografia: Kevin Jairaj/USA Today Sports

Eu poderia imaginar a risada fria morrendo na garganta de Canelo quando Paul disse: “Canelo precisa de mim. Ele sabe que quer um dia de pagamento e sabe onde está o homem do dinheiro.”

Oleksandr Usyk, o indiscutível campeão mundial dos pesos pesados, foi ridicularizado em seguida. Lembrei-me de como Usyk coçou o bigode e sorriu ao me dizer que teria que lutar com um braço nas costas para dar uma aparência de paridade a um confronto absurdo com Paul – que perdeu para Tommy Fury, irmão de Tyson, na única luta competitiva que ele ousou travar até agora.

Canelo e Usyk causariam sérios danos a Paul, pois trazem décadas de experiência, habilidade deslumbrante e poder fulminante para o ringue. Apesar de toda a conversa febril, suspeito que Paul sabe que está mais seguro e mais rico lutando contra velhos ou atletas que nunca lutaram boxe antes.

“As pessoas adoram me odiar”, disse Paul. “Sou fácil de odiar e digo coisas intencionalmente para fazer as pessoas me odiarem. Eu toco heel e isso é entretenimento. Comecei aos 17 anos em Los Angeles no ramo do entretenimento. Mas estou neste esporte há quatro anos e meio e pretendo fazer tudo no boxe.”

Um dia, Paul realmente acreditará que é tão majestoso quanto afirma e finalmente entrará no ringue com um oponente legítimo e perigoso. Ele deve ser extremamente cuidadoso, porque nenhum outro esporte elimina a arrogância e a arrogância tão brutalmente quanto o boxe.

Taylor e Serrano entendem essas duras verdades e operam em um nível de elite, muito além das brigas da cidade de brinquedos e dos restos de museus que definem a carreira de Paul. “Treinamos muito para esses momentos”, disse Taylor sobre sua batalha monumental com Serrano. “O soco de qualquer um pode mudar uma luta no boxe e ela é uma lutadora forte. Ela é uma guerreira muito durona e eu estava preparado.”

Sempre houve um profundo respeito mútuo entre estes dois campeões – mas a sua rivalidade agora tem um aspecto mais sombrio. Serrano, magoado por ter perdido as duas lutas por margens tão estreitas, parecia estranhamente amargo: “Eu sabia que se fosse para os juízes seria um pouco duvidoso. Eu escolhi ser ótimo. Subi três divisões. Eu sou um peso pena, cara.”

Serrano então postou uma mensagem online: “Eu sou um guerreiro implacável e Katie é minha amiga, mas caramba, seu melhor atributo é a cabeça. Sem poder de soco, mas com cabeça dura haha.”

Taylor respondeu: “Eu certamente não estava lutando sujo. Fica difícil lá dentro. Foi uma luta absoluta, uma guerra. Este é um momento incrível no boxe feminino. Graças a Deus por mais uma luta incrível.”

A mulher de fala mansa e profundamente religiosa de Bray, nos arredores de Dublin, pode representar uma figura de rara pureza neste negócio sujo. Mas Taylor é uma lutadora até os ossos e, pela primeira vez, ela falou com veemência sobre Serrano e sua equipe: “Eu sabia que eles estavam reclamando da decisão, mas realmente não me importo. Estou aqui como um vencedor novamente. Já lutei com ela duas vezes, já venci ela duas vezes. Todos os juízes estavam de acordo, então não estou nem aí para o que está sendo dito. Estou 2 a 0 contra o Serrano e estou muito, muito feliz.”

Mas Taylor, ao contrário de Paul e Bidarian, personifica classe e graça. Ela sorriu antes de voltar às sombras mais discretas da vitória. “Foi outra luta muito acirrada”, disse ela. “Tivemos duas lutas épicas, duas decisões muito acirradas e estou muito orgulhoso de fazer parte de mais uma grande noite para o boxe feminino.”