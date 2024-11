Kim da Coreia do Norte insta militares a se prepararem para a guerra – DW – 18/11/2024

Nesrine Malik



TA lição mais útil de crescer sob uma ditadura é que as ditaduras nunca são absolutas. Por vezes são mesmo democracias – aquelas que prosperam cooptando aqueles que estão mais próximos do poder e gerindo aqueles que não beneficiam. Essa gestão é muitas vezes através da opressão bruta, mas principalmente através da garantia do consentimento, convencendo um número suficiente de pessoas de que as coisas estão prestes a ficar realmente boas. A qualquer minuto, quando os inimigos do povo forem frustrados, uma esquina será virada. As democracias autoritárias reconhecem a raiva, fomentam-na e depois reprimem-na para os seus próprios fins.

O truque é ter sempre um horizonte, distante mas à vista, além do qual as coisas vão melhorar. Enquanto isto acontece, as armadilhas do sucesso nacional acalmam as massas e dão uma sensação de poder, prosperidade e ímpeto. No Egipto, à medida que as prisões se enchiam de prisioneiros políticos, o governo militar ergueu grandes monumentos faraónicos e embarcou numa campanha projeto de construção colossal na capital. Na Índia, Narendra Modi autoritarismo arraigado enquanto cortejava grandes empresas e lançava enormes projetos de infraestrutura e templos hindus. Os ditadores estabelecem-se como grandes modernizadores e estabilizadores, prometendo tanto o conservadorismo como o futurismo. Enfatizam tradições e valores, mas envolvem-nos em tecnologia, urbanização e até numa certa estética – linhas limpas, espelhos, arranha-céus de vidro e aço.

Mas os beneficiários da modernidade permanecem relativamente limitados. E assim o resto do trabalho de estabilização política tem de acontecer através do populismo – a criação de um outro ameaçador (o Irmandade Muçulmana no Egipto, ou apenas todos os muçulmanos na Índia) e a promessa de eliminá-lo. Se tudo mais falhar, há captura legal, perseguição e prisão. Esses governos compreenderam que, na ausência de justiça social e redistribuição, o caminho a seguir é lidar com o descontentamento através de líderes homens fortes, as mentiras e o ostracismo daqueles que se opõem.

Este estilo de governação não se limita apenas aos estados do Sul global. Como alguém com um pé lá e no oeste, posso ver uma linha direta. Globalização e capitalismo de mercado livreos princípios organizadores de todos, exceto alguns estados, cumpriram a sua promessa de nos aproximar a todos. Mas o que muitas vezes passa despercebido é como estes processos nos tornaram mais semelhantes, criando vencedores e perdedores praticamente da mesma forma em todo o mundo. A padronização das formas de viver e de fazer negócios que a globalização produziu ancorou os vencedores e libertou os perdedores. Nossas vidas são muito mais reconhecíveis umas às outras do que eram há 30 anos. Todos fomos inundados por bens, serviços, aplicações e entretenimento digital, mas ainda sentimos a necessidade de algo mais – de uma sensação de segurança que vai além da nossa capacidade de consumir no imediato.

Fingir satisfazer essa necessidade foi o que proporcionou a vitória de Donald Trump. Ele compreende que um sistema oligárquico que enriquece poucos não pode proporcionar segurança económica às massas. Se você quer que a maioria do público esteja do seu lado, você tem que prometer mudançamas não de uma forma que realmente reconfigure a sociedade.

O problema não é um sistema vorazmente capitalista que resultou na quebra da prestação de cuidados de saúde, uma legislatura capturada por lobbies ricos ou uma desregulamentação que privou os trabalhadores dos seus direitos legais e, consequentemente, criou um épico transferência de riqueza para uma classe bilionária. O problema são os imigrantes indocumentados, os inimigos dentro da burocracia que tentaram derrubar Trump, os extremistas da diversidade. Se vocês são os democratas e tudo o que têm para contrariar esta visão poderosa são muitos bons valores e danças “alegria” mas nenhuma proposta material para mudar radicalmente a vida das pessoas, você nem sequer trouxe uma faca para um tiroteio – você trouxe Oprah Winfrey.

O modelo socialmente liberal de mercado livre em que os progressistas acreditam foi paralisado. Iria sempre acontecer sem uma regulamentação mais agressiva, políticas redistributivas e o tipo de rede de segurança fiscal elevada e de despesas elevadas que é necessária quando os arranjos sociais tradicionais são destruídos. Na esteira da globalização, comunidades inteiras no Ocidente foram desindustrializadas, enquanto uma classe trabalhadora urbana mal remunerada foi criada no Sul global. Após a crise financeira de 2008, a riqueza concentrou-se e excluiu toda uma geração de pessoas da vida que os seus pais tinham. Na década de 2010, com o surgimento Vale do Silício empresas de tecnologia, outro número foi adicionado a um precariado crescente: motoristas, passageiros e embaladores de caixas foram mergulhados em trabalhos mal protegidos e mal remunerados. A mídia social foi lançada com a promessa de crowdsourcing da verdade ao poder e de nos aproximar mais, então sucumbiu à enshittificaçãodesinformação, deepfakes e racismo.

A vida moderna está fora de controle. Não havia caminho para os Democratas imitarem o truque de Trump e do resto da tripulação autoritária. Impedidos pela crescente exposição do pouco que pode ser feito pelos liberais num mundo neoliberal, os progressistas nos EUA só podem apontar para a importância da lei, da ordem e das instituições. É um problema que o Partido Trabalhista no Reino Unido poderá enfrentar em breve. Tudo o que você precisa é de uma figura de direita convincente e do estímulo do Partido Trabalhista”.as coisas vão piorar antes que melhorem” será destruída.

Enquanto os centristas apostarem neste sistema e esperarem pelo melhor, as democracias ocidentais estarão vulneráveis. Lembro-me, no tumultuoso rescaldo do Primavera árabea questão de saber se os árabes estavam “prontos para a democracia” – mas a democracia por si só não pode garantir a liberdade e a igualdade se o sistema económico em que existe impedir que essas mesmas qualidades emerjam. Foi mais fácil derrubar o ditador egípcio Hosni Mubarak do que derrubar as parcerias comerciais entre militares e privados que o apoiavam.

Os autoritários têm uma resposta para o problema dos sistemas demasiado estabelecidos e lucrativos para serem desfeitos: mentir, servir de bode expiatório e apelar aos medos, preconceitos e vaidades das pessoas. Os liberais não. Porque não conseguem compreender que, dentro de tais sistemas, os benefícios da racionalidade e das liberdades individuais, e a procura do esforço científico e da prosperidade pessoal simplesmente já não se acumulam de forma significativa para um número suficiente de pessoas.

É mais fácil acreditar que foi o racismo que elegeu Trump, ou o atraso que reverteu a revolução egípcia, ou o supremacismo étnico que elevou Modi. Mas a verdade é que, em todo o mundo, a velha ordem desapareceu e a nova é desconcertante. As pessoas se sentem presas e querem uma sensação de libertação, uma promessa de um futuro dramaticamente diferente, ou apenas um futuro. Mesmo que essa sensação de liberdade venha indiretamente de um autocrata que flexionou e rompeu as correntes do sistema. E eles querem sentir que fazem parte de algo maior e mais forte à medida que ficam mais solitários e mais fracos e seus mundos se fragmentam e se atomizam a cada dia. Não é que não estejam preparados para a democracia – a democracia não está preparada para eles.