Kyiv é alvo de ataques de drones russos

Hugo Lloris



Menos de um ano depois da final da Copa do Mundo, cheguei à final da Liga dos Campeões contra o Liverpool. Ao fazer isso, me tornei parte de uma banda muito seleta que tocou em para euros finaisum Final da Copa do Mundo e então um Final da Liga dos Campeões em sucessão. Na véspera do jogo, em Madrid, encontrei Dejan Lovren, defesa dos Reds e meu ex-companheiro de Lyon. “Ei, Hugo”, ele gritou. ‘Você ganhou a Copa do Mundo, pode me deixar ficar com a Liga dos Campeões!’

Eu não deixei que ele ficasse com isso. Foi arrancado de nós. A grande penalidade imposta pelo árbitro Damir Skomina aos 24 segundos de jogo – quando a bola atingiu o corpo de Moussa Sissoko e ricocheteou na sua mão – matou a final e arrasou-nos. A partir de 2 de junho de 2019, uma mudança nas regras significou que não haveria mais pênalti se a bola atingisse a mão de um jogador após tocar outra parte do corpo. A final aconteceu no dia 1º de junho de 2019, e algo que não teria sido uma ofensa no dia seguinte selou o destino da final antes mesmo de ela realmente começar.

O Liverpool contentou-se em apresentar uma defesa robusta. Quanto a nós, só pudemos tentar a sorte e ousar um pouco no jogo durante os últimos 20 minutos. Não foi uma grande final. Joguei três finais com o Tottenham – duas Copas da Liga (Imagem: Twitter)2015 e 2021) e uma Liga dos Campeões – em que não marcámos um único golo. Foi muito decepcionante ter vivenciado todas aquelas emoções e a aventura terminar dessa forma. Não sei se todos no clube e na equipa perceberam como é difícil chegar a uma final e como é difícil recuperar disso. Não tenho a certeza se compreendemos que esta era talvez a única oportunidade na nossa carreira de vencer a Liga dos Campeões; que o clube em que jogamos não estava programado para vencer; que poderíamos ter evitado ouvir novamente a reclamação de que o Tottenham nunca ganhou nada; que nossos nomes pudessem ter ficado gravados para sempre na história do clube. Foi isso que aquela penalidade nos tirou.

Cruzamento de Sadio Mané atinge Moussa Sissoko no braço, resultando em pênalti para o Liverpool. Fotografia: BPI/Shutterstock

Todos nós temos uma memória gravada, no entanto. Quatro dias antes da final, Daniel Levy nos convocou para anunciar que, com o apoio de um patrocinador, cada um de nós receberia do clube um relógio de aviador de luxo. No início, ficamos entusiasmados ao ver as caixas elegantes. Depois abrimo-los e descobrimos que ele tinha gravado no verso de cada relógio o nome do jogador e “Finalista da Liga dos Campeões 2019”. ‘Finalista.’ Quem faz uma coisa dessas num momento como este? Ainda não superei isso e não estou sozinho. Se tivéssemos vencido, ele não teria pedido que os relógios de volta tivessem gravado ‘Vencedor’.

Tenho muito respeito e estima pelo homem e por tudo o que ele fez pelo clube como presidente – eu o conheci – mas há coisas às quais ele simplesmente não é sensível. Por mais magnífico que seja o relógio, nunca o usei. Eu teria preferido que não houvesse nada sobre isso. Com uma gravura como essa, Levy não ficaria surpreso se estivéssemos perdendo por 1 a 0 depois de alguns minutos: assim estava escrito.

Na recepção pós-jogo no hotel, tive a impressão de que algumas pessoas do clube e alguns jogadores não estavam suficientemente desanimados por terem perdido. Eu gostaria que as pessoas viessem até mim e dissessem: ‘Não se preocupe, Hugo. Nunca mais. Nós lhe daremos os meios para um retorno. Mas quando voltei para o meu quarto na noite da final, acho que tive a mesma sensação do Mauricio e do Harry: o clube quer mesmo vencer? O Real Madrid nunca teria comemorado uma final perdida e nós também não deveríamos ter

Harry Kane cumprimenta o presidente do Spurs, Daniel Levy, após a derrota na final da Liga dos Campeões. Fotografia: Mike Egerton/PA

Depois disso tudo ficou difícil, para o Mauricio e para nós. O clube tinha finalmente investido no recrutamento, mas ainda não tínhamos superado a final da Liga dos Campeões e o plantel ainda não estava suficientemente revitalizado – e isso sem falar nas tensões que só aumentariam após uma decisão do clube que afetaria o dia a dia da equipe; uma decisão tomada sem o consentimento do time ou do técnico: instalar câmeras em todos os lugares para a série da Amazon sobre o Spurs. À luz do montante mencionado – cerca de dez milhões de libras – questionámo-nos se aqueles cuja época e actividades seriam afectadas, todos aqueles a quem se pede que se utilizem todos os dias, receberiam uma redução. A resposta não demorou a chegar: não.

Então, quando a equipe de filmagem colocou pequenos microfones em algumas mesas da cantina, fomos sentar em outras. Tínhamos que ter cuidado o tempo todo. O único lugar onde podíamos falar livremente era no balneário de treino – tínhamos conseguido que concordassem que permaneceria fora dos limites.

Fora isso, eles tinham microfones e câmeras por toda parte – até mesmo em algumas sessões de treinos, o que não era pouca coisa: era uma restrição e tinha consequências.

‘Acabamos colocando os dedos nos ouvidos’

Achei o Antonio Conte um personagem e tanto, movido pela vitória, o que lhe deu energia, mas ele achou muito difícil controlar a frustração quando começamos a empatar, e muito menos perder, porque seu tormento interior tinha que sair; e se ele fosse atormentado, todos teriam que compartilhar esse tormento também, e as coisas poderiam ficar muito complicadas muito rapidamente.

Ele me disse uma vez que, em qualquer semana, sua felicidade durava uma hora, logo após a vitória, e pronto. Nos treinos, ele supervisionou tudo, organizando sessões táticas com 10 jogadores de linha contra um goleiro; mas foi difícil para os jogadores criativos encontrarem seus lugares em seu jogo restritivo. A rigidez da estrutura e da sequência de lances nos fez muito bem no início, mas, depois de alguns meses, as equipes aprenderam a jogar contra nós e ficou mais difícil vencer.

Durante as partidas, Conte era tão extremo e eruptivo quanto parecia, conquistando respeito e medo. Uma personalidade tão forte levou os alas a preferirem jogar no lado oposto ao banco de reservas. Nunca esqueci a nossa primeira derrota sob o comando de Conte: uma Perda por 2–1 para NS Mura na Eslovênia na UEFA Conference League. Mesmo não estando jogando, ainda tinha direito aos seus gritos e censuras, assim como todo mundo. Nas reuniões de plantel passávamos pelo menos 30 minutos por dia a fazer análises de vídeo, sem esquecer os intermináveis ​​campos de preparação no nosso centro de treinos.

Antonio Conte reage durante a derrota do Tottenham na Europa Conference League para o NS Mura. Fotografia: Srdjan Zivulovic/Reuters

Após a derrota em Maribor, ele gritou: ‘Mura, Mura, quem é Mura?! Perdemos para Mura! Ainda posso ouvi-lo.

Se um jogador precisa de um pouco de amor, é melhor não bater à porta de Conte. Para Conte, a confiança se conquista no treinamento. Ele não tem filtro; ele é sincero, honesto. Ele é um técnico que vive apenas de resultados, mas do ponto de vista do jogador o desempenho também é importante. Naquela temporada, quando perdeu por 3-2 para o Manchester United (um hat-trick de Ronaldo), um resultado que não refletiu o nosso desempenho, disse a Pierre-Emile Højbjerg e Harry Kane no balneário: ‘Eles podem ter acabado de nos derrotar, mas aposto que terminamos acima deles.’ E assim fizemos, terminando em quarto lugar depois de derrotar o Arsenal por 3-0 no último dia, situando-nos a meio caminho entre a natureza exigente de Conte e um pouco de autogestão porque, à força de sermos chicoteados e gritados, acabamos por enfiar os dedos. em nossos ouvidos.