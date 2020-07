Lei prevê água potável para 99% da população e coleta de esgoto para 90% até 2033

TJAC está em processo de licitações para entrega de equipamentos de proteção coletiva.

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) prorrogou até o dia 14 de agosto o plantão extraordinário, por meio da Portaria Nº 1088/2020, porém, internamente, o trabalho é intenso pela equipe responsável pela retomada das atividades presenciais, que ocorrerá de forma gradativa.

Seguindo orientação do presidente, desembargador Francisco Djalma, o setor de Logística já iniciou o processo de licitações e entrega dos equipamentos de proteção individual e coletiva e, posteriormente, será iniciada a readequação das instalações prediais, na forma prevista no Plano de Retomada das Atividades Presenciais.

A intenção da Administração é que o retorno ocorra com segurança tanto para o público interno, quanto para o público externo, e evite a proliferação da contaminação pelo novo coronavírus nas dependências do Poder Judiciário Acreano.

O desembargador Francisco Djalma, ressaltou que o processo de retomada deve ser feito de forma muito responsável, garantindo todas as medidas de segurança necessárias para que a covid-19 não se espalhe dentro dos ambientes do Poder Judiciário, garantindo também os serviços aos jurisdicionados.

Recentemente, a Diretoria de Gestão de Pessoas (DIPES), responsável também pela área de qualidade de vida, em conjunto com a Associação dos Magistrados do Acre (ASMAC), criou um formulário online para que todo o público interno participasse para, a partir do resultado, traçar um mapeamento do público que poderá executar os serviços nas dependências do tribunal, logo no primeiro momento.

Os EPI´s serão distribuídos conforme o regresso de magistrados e servidores. A intenção é que vários servidores também passem por treinamento, de como utilizar os equipamentos, e a forma de orientar o público externo de como se portar diante da questão de distanciamento.

O desembargador-presidente, Francisco Djalma, e o corregedor-geral da Justiça, desembargador Júnior Alberto, assinaram a Portaria Nº 33/2020 onde institui os Protocolos de Retomada das Atividades Presenciais. Acesse clicando aqui