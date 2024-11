Lenda brasileira Marta e Banda da Zâmbia inspiram Orlando Pride ao título da NWSL | Notícias de futebol

A atacante zambiana Barbra Banda marcou o único gol na vitória do Orlando sobre o Washington Spirit por 1 a 0 no jogo do campeonato.

O Orlando Pride conquistou seu primeiro título do Campeonato da Liga Nacional de Futebol Feminino (NWSL) nos Estados Unidos depois de derrotar o Washington Spirit por 1 a 0, graças a um gol da atacante zambiana Barbra Banda.

Banda, que marcou o segundo maior número de gols na temporada regular com 16, ultrapassou Aubrey Kingsbury, duas vezes goleiro do ano da NWSL, aos 37 minutos, e uma forte defesa do Orlando extinguiu as chances de Washington no jogo em Kansas City, no sábado.

O Spirit perdeu todos os quatro encontros da temporada regular com o Orlando nos últimos dois anos e não conseguiu decifrar o código desta vez, e suas tentativas frenéticas no final da partida não foram recompensadas.

PELA PRIMEIRA VEZ, O ORLANDO PRIDE SÃO CAMPEÕES DA NWSL 🏆 História feita, sonhos realizados 🔥 Parabéns por uma temporada inesquecível!

‘Era hora de eu ser campeão’

O Orlando só tinha estado na pós-temporada uma vez e a vitória deu à capitã brasileira Marta, de 38 anos – seis vezes Melhor Jogadora Feminina da FIFA e um ícone do desporto – um troféu há muito cobiçado.

“Isso significa muito”, disse a atacante, cuja mãe estava na arquibancada para vê-la jogar pela primeira vez nos Estados Unidos.

A meio-campista disse que encontrou um vínculo único com seus companheiros em Orlando.

“Jogar com esses jogadores é algo realmente especial que nunca tive antes em nenhum outro clube, por isso estou muito feliz”, disse ela.

“Tenho me perguntado por que ainda jogo pelo Orlando depois de sete anos. Sou o único jogador deste clube desde 2017 e tenho recebido muitas perguntas sobre isso.

“Agora eu tenho a resposta. Porque era hora de eu ser campeão.”

Orlando começou a pressionar quase imediatamente diante de uma multidão lotada no CPKC Stadium, quando Marta chutou direto para Kingsbury, que ergueu as mãos para fazer a defesa, aos 15 minutos.

O Pride estourou 22 minutos depois, quando a meio-campista Angelina lutou com sucesso contra Leicy Santos, do Washington, pela bola e chutou bem no lado direito do campo, direto para Banda.

Banda foi afiada como sempre ao enganar a zagueira Esme Morgan na área e chutar com o pé esquerdo fora do alcance de Kingsbury para o fundo da rede.

A atacante do Spirit, Ashley Hatch, quase empatou oito minutos depois, mas acertou a trave, e a goleira do Orlando, Anna Moorhouse, impediu uma cabeçada poderosa de Rosemonde Kouassi aos dois minutos do segundo tempo.

O internacional inglês Moorhouse, que estabeleceu um recorde da liga com 13 jogos sem sofrer golos nesta temporada regular, fez mais três defesas no segundo tempo, já que um time cada vez mais frustrado de Washington não conseguia juntar as peças.

O pilar da seleção dos EUA, Trinity Rodman, cobrou o escanteio final para Washington no final da paralisação e só conseguiu fazer um sinal de positivo quando o tempo chegou e Orlando explodiu em comemoração.

Foi uma doce redenção de anos de baixo desempenho para Orlando, que não se classificava para os playoffs desde 2017, mas terminou na liderança da classificação nesta temporada graças à dupla dinâmica Banda e Marta.

O desempenho rendeu honras de MVP do Campeonato da Banda, que ela dedicou aos companheiros.

O jogo coroou um ano excelente para a liga feminina norte-americana de primeira divisão, que teve público recorde, com mais de 2 milhões de torcedores passando pelas catracas durante a temporada regular.