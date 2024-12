Louisville e DoJ fecham acordo de reforma policial após tiroteio em Breonna Taylor | Breona Taylor

Associated Press



O Departamento de Justiça dos EUA e a cidade de Louisville chegaram a um acordo para reformar a força policial da cidade após uma investigação motivada pelo tiroteio fatal contra Breona Taylor e tratamento policial dispensado aos manifestantes, disseram autoridades na quinta-feira.

O decreto de anuência, que deve ser aprovado por um juiz, segue uma investigação federal que concluiu Louisville a polícia se envolveu em um padrão de violação dos direitos constitucionais e discriminação contra a comunidade negra.

Craig Greenberg, o prefeito de Louisville, disse que o “decreto de consentimento histórico se baseará e acelerará esta reforma policial transformacional que já iniciamos em Louisville”. Ele observou que “melhorias significativas” já haviam sido implementadas desde a morte de Taylor em março de 2020. Isso inclui uma lei municipal que proíbe o uso de mandados “de segurança”, que eram comumente usados ​​em reides antidrogas noturnas.

Taylor, uma mulher negra de 26 anos, foi despertada de sua cama pela polícia que entrou pela porta usando um aríete depois da meia-noite de 13 de março de 2020. Três policiais dispararam tiros depois que o namorado de Taylor, dizendo que temia um intruso, atirou em um oficial na perna. Taylor foi atingido várias vezes e morreu em seu corredor.

A mãe de Taylor, Tamika Palmer, compareceu ao anúncio, mas disse que queria ver mais ações, e não palavras, por parte das autoridades municipais.

“Temos um histórico de colocar as coisas no papel e não mexer no ponteiro, então temos que ficar atentos à situação e definitivamente ter certeza de que eles estão fazendo o que dizem que estão fazendo”, disse Palmer, que recebeu US$ 12 milhões. liquidação por homicídio culposo pela cidade em 2020.

O departamento de polícia da cidade passou por meia dúzia de mudanças de liderança desde a morte de Taylor.

O mais novo chefe, Paul Humphrey, um veterano de longa data da polícia de Louisville, disse na quinta-feira que as autoridades de justiça dos EUA “não estavam tomando decisões para a cidade de Louisville”, mas aplaudiu o acordo com o governo federal.

“Acredito que ter um monitor independente nos dá a oportunidade de confirmar a excelência do nosso trabalho para a comunidade”, disse Humphrey. “Isso tem que ser mais do que apenas palavras em uma página. É uma promessa aos nossos dirigentes e à nossa equipe profissional que iremos liderá-los e apoiá-los da maneira certa.”

O relatório do Departamento de Justiça divulgado em março de 2023 dizia que o Departamento de Polícia de Louisville “discrimina os negros nas suas atividades de fiscalização”, usa força excessiva e realiza buscas com base em mandados inválidos. Ele também disse que o departamento viola os direitos das pessoas envolvidas em protestos.

“Esta conduta prejudicou os membros da comunidade e minou a confiança do público na aplicação da lei, que é essencial para a segurança pública”, disse Kristen Clarke, procuradora-geral adjunta, que lidera a divisão de direitos civis do departamento de justiça. “Este decreto de consentimento marca um novo dia para Louisville.”

Assim que o decreto de anuência for aprovado, um funcionário federal monitorará o progresso feito pela cidade.

O acordo exige que a polícia de Louisville reveja as suas políticas de uso da força, garanta que as paragens de trânsito e as buscas sejam constitucionais e não baseadas na raça, e melhore a resposta do departamento às manifestações públicas que criticam o policiamento, entre outras iniciativas.

O departamento de justiça sob a administração Biden abriu 12 investigações de direitos civis contra agências de aplicação da lei, mas esta é a primeira que chegou a um decreto de consentimento. O departamento de justiça e a cidade de Springfield, Massachusetts, anunciaram um acordo em 2022, mas a investigação sobre esse departamento de polícia foi aberta sob a administração de Donald Trump.

As autoridades municipais de Memphis adotaram uma abordagem diferente, pressionando contra a necessidade de um decreto de consentimento do departamento de justiça para promulgar reformas à luz de uma investigação federal lançada após o assassinato de Tire Nichols, que descobriu que os oficiais de Memphis usam rotineiramente força injustificada e visam desproporcionalmente os negros. As autoridades de Memphis não decidiram eventualmente concordar com um decreto de consentimento, mas disseram que a cidade pode fazer mudanças de forma mais eficaz sem se comprometer com um pacto vinculativo.

Resta saber o que acontecerá com as tentativas de chegar a tais acordos entre as cidades e o departamento de justiça quando Trump regressar à Casa Branca. O departamento de justiça durante a primeira administração Trump restringiu o uso de decretos de consentimento e espera-se que o presidente eleito republicano reformule novamente radicalmente as prioridades do departamento em torno dos direitos civis.