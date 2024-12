Macron da França nomeará novo primeiro-ministro – DW – 13/12/2024

Esperava-se que o presidente da França nomeasse um novo primeiro-ministro na manhã de sexta-feira, após dias de disputas.

Emmanuel MacronO novo chefe de governo substitui Michel Barnier, que renunciou na semana passada depois que legisladores de extrema direita e de esquerda votaram pela derrubada de seu governo.

A derrubada do governo de Barnier mergulhou a França na sua segunda grande crise política em seis meses.

O que sabemos até agora

O político centrista francês François Bayrou, que lidera o partido MoDem, é uma das possíveis escolhas de Macron para primeiro-ministro.

Ele deveria se encontrar com o presidente na manhã de sexta-feira no Palácio do Eliseu, embora não esteja claro o motivo.

Macron adiou a nomeação de um novo primeiro-ministro, perdendo o prazo de 48 horas que deu numa reunião de terça-feira com líderes partidários de todo o espectro político.

Quem quer que Macron nomeie será o sexto primeiro-ministro da sua presidência, tendo Barnier durado apenas três meses.

