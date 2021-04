Mãe de Minoru segue na UTI em estado grave: “situação é crítica”

A mãe do ex-reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Minoru Kinpara, Francisca de Fátima, 63 anos, segue em estado crítico no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (INTO), unidade escolhida como referência para atendimento e tratamento de pacientes com a Covid-19, em Rio Branco.

Francisca de Fátima foi internada com 80% do pulmão comprometido em decorrência do vírus no último dia 26 de março. Ela está intubada há onze dias em um leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e tem 100% dos pulmões comprometidos por conta do vírus.

Ao ac24horas, Minoru informou que a situação da mãe é crítica e que hoje ela necessita de 100% dos aparelhos para continuar respirando.

“Ela está intubada na UTI do Into e o estado dela é grave. Infelizmente, hoje ela depende 100% das máquinas para manter a respiração. O medicamento e os tratamentos que tem sido feito, infelizmente, devido ao pulmão está muito comprometido, não tem respondido positivamente, afirmou.

Minoru afirmou que a família se encontra em oração e aproveitou para agradecer aos profissionais de saúde e aos amigos pela dedicação e pela corrente de oração em favor da vida de Francisca de Fátima.

“Estamos em oração, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer aos profissionais de saúde do Into que estão se esforçando muito e agradecer essa corrente de oração em favor da vida da minha mãe. Hoje, ela está sem condições de ir para outro Estado. A situação dela é grave, mas eu confio primeiramente em Deus e tenho certeza que os profissionais estão cuidando dela e dando o melhor de si para a recuperação da minha mãe. São momentos de angústia e o que a gente faz nesse momento é confiar em Deus”, afirmou