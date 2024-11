Maia Sandu, pró-europeia, reeleita presidente, um novo revés para o Kremlin

George Chidi in Macon, Georgia



O último comício de Donald Trump na Geórgia lotou o anfiteatro Atrium Health na cidade de Macon no domingo, com as primeiras contagens de votação mostrando que os apoiadores do centro do estado podem ser decisivos nos últimos dias da eleição.

Trump estava uma hora e meia atrasado para o evento e usava um boné preto e dourado “Make America Great Again”. Mantendo-se em temas familiares, o ex-presidente disse que invocaria a Lei dos Inimigos Estrangeiros de 1790a lei sob a qual japoneses, italianos e germano-americanos foram internados durante a Segunda Guerra Mundial, e aplicaria a pena de morte para imigrantes indocumentados que matassem um americano.

“Os Estados Unidos são agora um país ocupado. São milhares de pessoas em todas as nossas vilas e cidades.”

Trump levantou o nome de Minelys “Mimi” Zoe Rodriguez-Ramirez, que foi assassinada na semana passada em Cornelia, Geórgia. O suspeito desse assassinato está ilegalmente nos Estados Unidos, alegou Trump.

A família de Rodriguez-Ramirez subiu ao palco.

“Perco minha filha, mas não perco minha fé”, disse Carmen Rodriguez, mãe de Mimi, no comício de domingo. “Donald Trump é a melhor escolha para os EUA… Conheci Donald Trump pessoalmente. Ele é a pessoa mais maravilhosa que já vi.”

Mais de quatro milhões de georgianos votaram no início deste ano em números recordes. Embora a participação tenha sido ligeiramente maior na região metropolitana de Atlanta do que em outras partes do estado, os números dos primeiros eleitores geralmente foram equilibrados entre os condados tradicionalmente democratas e republicanos.

Donald Trump participa de um evento de campanha em Macon, Geórgia. Fotografia: Megan Varner/Reuters

O condado de Macon-Bibb – local do comício de domingo de Trump – votou quase dois a um em Biden em 2020, mas está cercado por condados rurais que geralmente apoiaram Trump no mesmo ano. A participação no condado está cerca de 10% abaixo da média do estado até agora.

Noutros lugares, Trump referiu-se aos generais reformados que trabalharam para ele como “estúpidos”, nomeando o antigo presidente do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, o seu antigo chefe de Estado-Maior, John Kelly, e o antigo secretário da Defesa, James Mattis. Cada um dos generais reformados criticou duramente Trump, com Kelly descreveu Trump no mês passado como “fascista até a medula”.

“Com o seu voto na terça-feira, acabarei com a inflação, impedirei a invasão de criminosos que entram no nosso país”, disse Trump. “Estamos na linha de cinco jardas, talvez até na linha de uma jarda… Isso é realmente tudo que você precisa saber: Kamala quebrou e eu vou consertar.”

O presidente republicano da Geórgia, Josh McKoon, disse aos participantes do comício que havia autorizado um processo federal para impedir que os escritórios eleitorais do condado de Fulton permanecessem abertos no fim de semana para aceitar cédulas de ausentes entregues em mãos.

“Eles decidiram que queriam horas extras”, disse McKoon. “Não vamos deixá-los transformar 2024 (em) 2020.”

No sábado, um O juiz da Geórgia rejeitou o processo republicano para impedir que os condados mantivessem seus escritórios abertos no fim de semana para permitir que os eleitores entreguem suas cédulas pessoalmente.

O comício de domingo contou com a presença de Herschel Walker, escolhido a dedo por Trump para o Senado, que perdeu por pouco um desafio contra Raphael Warnock em 2022, após uma campanha marcada por gafes. Foi a primeira aparição de Walker em um comício de Trump este ano.

O governador republicano da Geórgia, Brian Kemp, destacou-se pela sua ausência. Trunfo passou anos antagonizando Kemp após a recusa do governador em aderir às tentativas do ex-presidente de anular o resultado das eleições de 2020 na Geórgia. Mas Trump e Kemp pareceram recentemente reconciliados e o governador prometeu o seu apoio ao ex-presidente. Os dois apareceram juntos em uma parada perto de Augusta para revisar os danos causados ​​pelo furacão Helene no mês passado.

Kemp não apareceu em um comício de Trump.

Oradores após oradores no domingo referiram-se ao comentário do presidente Joe Biden sobre o comício de Trump no Madison Square Garden há uma semana, no qual um comediante chamou Porto Rico de uma ilha flutuante de lixo. Biden provocou indignação depois de parecer chamar os apoiadores de Trump de “lixo” em resposta, uma afirmação que o presidente rejeitou.

No entanto, orador após orador inclinaram-se para o comentário “lixo”.

“Posso dizer desde já: se isso é o que eles consideram lixo”, disse o vice-governador da Geórgia, Burt Jones, “então vou levar esse lixo o dia todo”.

O representante Andrew Clyde disse: “Há um velho ditado. O lixo de um homem é o tesouro de outro.”