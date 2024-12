Mais de 30 palestinos mortos em ataque israelense em Nuseirat | Gaza

Guardian staff and agencies



A Suprema Corte dos EUA concordou na sexta-feira em ouvir uma proposta de produtores de combustível para desafiar os padrões da Califórnia para emissões de veículos e carros elétricos sob uma lei federal sobre poluição do ar, em um caso importante que testa o poder do estado governado pelos democratas para combater os gases de efeito estufa.

Os juízes aceitaram um recurso de uma subsidiária da Valero Energy e de grupos da indústria de combustíveis sobre a rejeição de um tribunal inferior ao seu desafio a uma decisão da administração do presidente democrata Joe Biden que permite que a Califórnia estabeleça os seus próprios regulamentos.

A disputa centra-se numa exceção concedida à Califórnia em 2022 pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA aos padrões nacionais de emissão de veículos estabelecidos pela agência ao abrigo da histórica lei antipoluição Clean Air Act.

O caso não será discutido até a primavera, quando a administração Trump certamente adotará uma abordagem mais favorável à indústria em relação à questão. O presidente eleito, Donald Trump, prometeu aumentar a produção de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão, e revogar partes importantes de uma lei climática histórica de 2022.

O tribunal superior não irá rever a renúncia em si, mas em vez disso analisará uma questão preliminar, se os produtores de combustível têm legitimidade legal para contestar a renúncia da EPA.

O tribunal federal de apelações em Washington decidiu que as empresas não tinham o direito de processar porque não apresentaram provas de que seriam afetadas pela renúncia, que afeta diretamente os fabricantes de veículos.

Ford, Honda, Volkswagen e outras grandes montadoras já estão atendendo aos padrões de emissões da Califórnia, observou o governo em documentos judiciais.

Mas os produtores de combustível disseram ao tribunal superior que a decisão do recurso, se mantida, “colocaria em perigo futuros desafios à acção administrativa”.

Eles disseram que passaram no teste legal para entrar no tribunal. Por uma “questão de bom senso”, escreveram os advogados das empresas, os fabricantes de automóveis produziriam menos veículos eléctricos e mais carros movidos a gasolina se a isenção fosse anulada, afectando directamente a quantidade de combustível que seria vendida.

A isenção da EPA fez parte dos esforços da administração Biden para reverter retrocessos ambientais do primeiro mandato de Trump na Casa Branca e restaurar a autoridade da Califórnia para estabelecer regras de emissões mais rígidas.

A Califórnia tem autoridade única sob a Lei Federal do Ar Limpo para estabelecer padrões mais rígidos para carros vendidos no maior estado do país, o que levou as montadoras a produzirem veículos de passageiros mais eficientes em termos de combustível e que emitem gases de escape menos prejudiciais ao clima.

Embora os estados e municípios sejam geralmente impedidos de promulgar os seus próprios limites, o Congresso permitiu que a EPA renunciasse à regra de preempção para permitir que a Califórnia estabelecesse certos regulamentos que são mais rigorosos do que os padrões federais.

A Califórnia, o estado mais populoso dos EUA, recebeu mais de 75 isenções desde 1967, exigindo um desempenho cada vez melhor em termos de emissões e vendas de veículos elétricos.

Em Abril, o tribunal de recurso dos EUA para o circuito do Distrito de Columbia rejeitou o caso dos produtores de combustível, bem como uma contestação relacionada de Ohio e de outros estados e produtores de combustível liderados pelos republicanos. O tribunal de apelações ouve muitas contestações às regulamentações federais.

A suprema corte não atendeu ao apelo dos estados.

A luta atual tem as suas raízes numa decisão de 2019 da administração Trump de rescindir a autoridade do Estado. Três anos depois, com Biden no cargo, a EPA restaurou a autoridade do estado.

A Diamond Alternative Energy da Valero e grupos relacionados contestaram o restabelecimento da renúncia da Califórnia, argumentando que a decisão excedeu o poder da EPA sob a Lei do Ar Limpo e infligiu danos aos seus resultados financeiros ao reduzir a procura por combustíveis líquidos.

O tribunal de apelações dos EUA para o circuito do Distrito de Columbia rejeitou as ações em abril, concluindo que Valero e os estados não tinham a legitimidade legal necessária para apresentar as suas reivindicações.

Outras regulamentações ambientais não tiveram um bom desempenho perante o tribunal de maioria conservadora nos últimos anos. Em 2022, os juízes limitaram a autoridade da EPA para regular as emissões de dióxido de carbono das centrais eléctricas com uma decisão histórica. Em Junho, o tribunal suspendeu a regra de “boa vizinhança” de combate à poluição atmosférica da agência.

Outra decisão em Junho, anulando uma decisão de décadas conhecida coloquialmente como Chevron, também deverá tornar as regulamentações ambientais mais difíceis de definir e manter, juntamente com outras acções de agências federais.

Mas os juízes também mantiveram recentemente em vigor regulamentações ambientais para limitar a poluição provocada pelo aquecimento do planeta proveniente de centrais eléctricas a carvão, enquanto surgem desafios jurídicos.