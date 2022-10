Mais quatro envolvidos em ataque criminoso que terminou com 4 casas incendiadas no AC são presos

Mais quatro envolvidos no ataque de um grupo criminoso que acabou com quatro casas queimadas em Manoel Urbano, interior do Acre, no dia 9 deste mês, foram presos pela polícia nesta terça-feira (18).

Os suspeitos foram presos durante cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e quatro de prisão nas cidades de Manoel Urbano e no presídio de Sena Madureira por policiais dos dois municípios e da equipe do 8º BPM com apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Saulo Macedo, existe uma disputa pelo tráfico de drogas em Manuel Urbano e as prisões realizadas têm ligação com os incêndios que ocorreram no município nas últimas semanas.

“Temos trabalhado, foi feita uma apuração, levantamentos e pedimos essas prisões realizadas hoje [terça, 19]. Essas pessoas têm relação com os incêndios”, explicou Saulo Macedo.

Quatro suspeitos foram presos, de 24, 25, 26 e 40 anos. Quando foram presos eles estavam quase meio quilo de skank que seria distribuído em bocas de fumo, de acordo com a polícia.

“Vamos continuar com as investigações porque podemos ter mais envolvidos. Temos oito pessoas presas e acredito que o trabalho desenvolvido desarticulou, mas é preciso fechar toda a investigação.”

Quatro pessoas foram presas em Manoel Urbano — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Outras prisões

A polícia já havia prendido um e apreendido outro no último dia 10. Os suspeitos, um jovem de 22 anos e um menor de 14, participavam de uma reunião com outros dois homens em uma região conhecida como Baixada da Galinha. No local, havia uma espingarda com cano serrado, munição e material usado para acampar.

O delegado disse que no momento em que foram surpreendidos, os homens estavam em uma espécie de reunião do crime.

“A gente tinha a informação de que eles estavam se reunindo lá e que ali era meio que um acampamento deles, aí a gente foi averiguar a informação.”

Ainda de acordo com o delegado, o grupo pretendia fazer novos ataques. “Já identificamos os que fugiram. Essas pessoas estavam, de fato, se preparando ou para fazer mais queimadas ou um ataque a um grupo rival. É uma organização criminosa que disputa território.”

Criminosos invadiram pelo menos três bairros de Manoel Urbano no último dia 9 e tocaram fogo em casas — Foto: Arquivo/PM-AC

Ataques e casas incendiadas

Moradores de Manoel Urbano viveram momentos de pânico na noite do último dia 9, durante ataque de um grupo criminoso no município. Na ação, quatro casas foram incendiadas e ficaram totalmente destruídas. Ninguém ficou ferido.