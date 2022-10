Laje desaba durante forte chuva e causa estragos em casa de loteamento em Rio Branco

“Continuamos naquela média de um temporal a cada três dias. Esse temporal foi forte, mas não foi uma ventania generalizada. Tivemos duas ocorrências muito parecidas no Calafate e no Rui Lino e em outros locais tivemos pequenas avarias. Continuamos em alerta amarelo pelo menos até o final deste mês com alto risco de ventos dessa natureza que podem voltar a acontecer a qualquer momento.”

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso laranja de chuvas intensas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). O informe vale a partir desta terça (18) até quarta (19), às11h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Os vales do Acre e do Juruá são as regiões com maior possibilidade de chuvas.