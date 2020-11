Marcio Bittar comenta morte de homem no Carrefour e diz que caso não teve racismo

O senador Márcio Bittar (MDB) publicou um vídeo em suas redes sociais neste domingo, 22, comentando o caso da morte de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, que foi agredido por um segurança do estabelecimento e por um policial militar temporário na última quinta-feira. Bittar concorda que a morte da vítima de fato é chocante, mas que a mídia e a imprensa no geral está dando outra conotação ao caso que, para ele, não deve ser derivado do racismo.

“Dar a conotação como grande parte da mídia quer dar como se já tivesse decidido que ele foi morto por ser negro é mais uma ferramenta daqueles que querem colocar uns contra os outros permanentemente”, falou.

O senador pede calma à sociedade em relação ao caso. “A própria delegada que está apurando o caso já deu indícios de que ali não foi um crime de racismo. Podia ser um branco, podia ser uma mulher, um jovem ou um idoso”, salienta.

Mesmo assim, Bittar considera que a morte é lamentável. “É um pai de família que deixa esposa e filhos ainda muito jovens, mas vamos com calma, esse tipo de movimento mais divide o país do que unifica”.