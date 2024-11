Marco Mouly, figura do esquema do “imposto sobre carbono”, libertado da prisão

O principal diplomata da Turquia concordou com o seu homólogo grego em Atenas em manter o diálogo em andamento com o objetivo de resolver questões de longa data que levaram os dois países à beira da guerra no passado.

O ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan, abraçou George Gerapetritis, da Grécia, depois que eles se reuniram na sexta-feira e divulgaram declarações sobre questões pendentes. Ambos manifestou vontade de trabalhar em compreender melhor o outro lado em “questões críticas”.

“Devemos aproveitar a oportunidade histórica que temos pela frente e tornar permanente o clima positivo entre os nossos países. Deveríamos transformar nosso eterno vizinho em um eterno amigo”, disse Fidan em entrevista coletiva conjunta com Gerapetritis.

“Não tenho dúvidas de que podemos atingir este objetivo com uma abordagem sincera e construtiva”, acrescentou.

A Grécia e a Turquia reivindicam, cada uma, uma área no Mar Egeu que atinge 11 km (cerca de 7 milhas) das suas costas. A Grécia afirma que tem o direito de expandir esta área para 22 quilómetros (14 milhas) ao abrigo das regras das Nações Unidas, mas a Turquia alerta que isso poderá levar a conflitos.

No Mediterrâneo Oriental, a disputa centra-se em zonas económicas exclusivas, onde o petróleo e outros recursos podem ser perfurados.

Nenhum acordo, mas positividade

Os migrantes e os requerentes de asilo são também uma questão importante, com os dois países a trabalharem para os gerir melhor em conjunto. A Grécia quer que a Turquia reprimir mais os contrabandistas.

Na ilha grega de Samos, um campo preparado para até 3.500 migrantes e refugiados acolhe agora mais de 4.000 pessoas, segundo Christopher Wegener, trabalhador humanitário dos Médicos Sem Fronteiras, conhecido pela sigla francesa MSF.

“A população do campo aumentou drasticamente desde o verão e, neste momento, podemos ver que as pessoas dormem mesmo em espaços comuns como cozinhas e salas de aula”, disse ele à Al Jazeera.

Vídeos enviados por migrantes de dentro do campo mostram pisos desgastados e banheiros insalubres.

“Cada quarto tinha uma cama para as pessoas. Mas neste momento há oito pessoas dentro do quarto, por isso dormimos no chão”, disse Abdullah, um residente do campo de Samos que pediu que o seu apelido não fosse divulgado, à Al Jazeera.

Reportando de Atenas, John Psaropoulos da Al Jazeera disse que não houve acordo sobre as questões principais, mas havia uma vibração positiva e discussões sobre o que incluir num pedido de arbitragem ao Tribunal Internacional de Justiça de Haia.

“A Grécia reconhece apenas a questão da fronteira da plataforma continental. A Turquia quer que as águas territoriais e outras questões também sejam incluídas”, explicou.

Vehbi Baysan, professor assistente da Universidade Ibn Haldun, na Turquia, disse que as questões remontam a um século, mas há vontade política para resolvê-las agora.

“Também estamos a falar sobre a canalização de energia dos países do Médio Oriente e depois para a Grécia e para a Europa Central, bem como sobre questões importantes como a migração. Parece que a cooperação é absolutamente necessária entre os dois países e agora é o momento certo”, disse ele à Al Jazeera.