A violência entre parceiros é muitas vezes mortal na Alemanha – DW – 11/08/2024

Na Alemanha, 155 mulheres foram mortas pelos seus parceiros ou ex-parceiros em 2023, segundo o Gabinete Federal de Polícia Criminal (BKA).

A advogada Corrina Wehran-Itschert lembra o caso de uma mulher com vários filhos pequenos. Apesar das ordens de restrição, seu marido a perseguiu por mais de dois anos após a separação. “O homem a emboscou na entrada e a matou. Isso foi horrível”, disse Wehran-Itschert.

Diana B. (nome alterado) é uma das clientes de Wehran-Itschert. Ela disse à DW que seu marido havia ameaçado repetidamente matá-la. Ela quer fazer de tudo para impedir que ele a encontre. Durante anos ele bateu nela, sufocou-a e acabou ferindo-a gravemente. Como não houve denúncias anteriores contra ele, os tribunais consideraram-no um réu primário e impuseram apenas uma pena suspensa.

Diana B. construiu uma nova vida para ela e seus filhos em um novo local. Ela sobreviveu – centenas de outras mulheres não.

Uma linha telefônica de apoio atende mulheres imigrantes em 17 idiomas Imagem: ANDREA GRUNAU/DW

Feminicídio: os políticos não estão fazendo o suficiente

“Se mulheres são mortas porque são mulheres, precisamos chamar esses crimes pelo que são: feminicídio”, disse o Ministro do Interior alemão. Nancy Faeser disse. O político dos sociais-democratas (SPD) sublinhou: “Estes feminicídios não devem ser banalizados como as chamadas tragédias de relacionamento ou dramas de ciúmes”. Na Alemanha, feminicídio não é classificado como crime – os perpetradores são acusados ​​de homicídio ou homicídio culposo.

A Ministra da Família alemã, Lisa Paus, disse recentemente: “Dois feminicídios em Berlim por semana – a cada dois dias, uma mulher na Alemanha é assassinada pelo seu parceiro ou ex-parceiro. Os Verdes defendem que “não precisamos apenas de medidas de segurança contra terroristas que atacam pessoas com facas, mas também de prevenção e proteção das mulheres contra a violência”.

A Ministra do Interior, Nancy Faeser (r), e a Ministra da Família, Lisa Paus, apresentam números e emitem alertas Imagem: Kay Nietfeld/dpa/picture Alliance

Numa carta urgente ao governo federal, organizações e mais de 30.000 indivíduos escreveram: “No seu acordo de coligação você prometeu fazer uma lei para fornecer melhor proteção às pessoas afetadas pela violência.” Paus elaborou uma lei anti-violência doméstica, mas está presa nas negociações entre vários ministérios.

Os signatários alertam: “Sem a lei anti-violência, as pessoas continuarão a morrer. As vidas das pessoas continuarão a ser destruídas porque lhes será negada a protecção de que necessitam urgentemente!”

Abrigos para mulheres: não há espaço suficiente, não há dinheiro suficiente

De acordo com a Convenção de Istambul do Conselho da Europa sobre a Prevenção e o Combate violência contra mulheres e violência domésticaa Alemanha carece de cerca de 14.000 vagas para mulheres e crianças em abrigos de refúgio. De acordo com um estudo, está a ser investido muito pouco em serviços de prevenção e protecção: 300 milhões de euros (325 milhões de dólares) em vez dos 1,6 mil milhões de euros recomendados por ano.

Na Alemanha, o financiamento para instalações de refúgio para mulheres é decidido a nível estadual e municipal. Isso é um problema, segundo Alexandra Neisius. Ela lidera o abrigo para mulheres em Koblenz, onde Diana B. e seus filhos encontraram ajuda. A cidade de 115 mil habitantes deveria ter de 11 a 12 quartos onde as mulheres afetadas pudessem receber proteção. Atualmente existem 7 – muitas mulheres devem ser rejeitadas. Quando ela lista uma vaga disponível, ela é preenchida em algumas horas, disse Neisius.

Alexandra Neisius tenta ajudar todas as mulheres que chegam ao abrigo para mulheres em Koblenz Imagem: ANDREA GRUNAU/DW

A polícia reconhece a necessidade de ação

O abrigo para mulheres em Koblenz candidatou-se com sucesso a financiamento para expandir e renovar as suas instalações. Serão construídos dois novos quartos familiares, além de um para casos de emergência. Mas o dinheiro para pessoal extra não foi aprovado, apesar de ser urgentemente necessário para aconselhamento jurídico e sensível a traumas.

A instalação de emergência é onde a polícia ou os funcionários do bem-estar juvenil podem acomodar mulheres em perigo num curto espaço de tempo. Segundo Gabriele Slabenig, oficial da polícia de Koblenz responsável pela violência doméstica Em alguns casos, algumas mulheres chamam a polícia elas mesmas, enquanto outras chegam ao abrigo com os filhos e os pertences embalados. Ela atende de 150 a 200 casos de violência contra mulheres por ano e monitora situações de alto risco.

“Cada vez mais mulheres vieram dizendo: preciso de proteção, não posso mais ir para casa, estou sendo espancada, estou ameaçada de morte”, disse ela.

É raro que vagas em abrigos para mulheres estejam disponíveis nas proximidades ou a curto prazo. A polícia de Koblenz às vezes leva mulheres em situações de emergência a até 300 quilômetros de distância para um local seguro. Especialistas em crimes examinam os celulares das vítimas para excluir softwares de rastreamento e espionagem.

Segurança: uma questão de custo

O diretor do abrigo para mulheres, Neisius, criticou o fato de que as mulheres que não se qualificam para benefícios sociais devem pagar elas mesmas a sua estadia. Juntamente com uma associação de apoiantes, ela tenta ajudar as vítimas através de fundos doados. De acordo com estatísticas nacionais dos abrigos, são principalmente as mulheres que devem pagar a sua estadia que regressam a situações de violência.

Um projeto de lei sobre violência familiar, obtido pela DW, menciona um “direito à proteção e aconselhamento jurídico” gratuito e executável para todas as vítimas. Isso forçaria a Alemanha a fornecer espaços suficientes em abrigos para mulheres.

A violência contra as mulheres afecta todos os sectores da sociedade. No entanto, há uma elevada proporção de mulheres migrantes nos abrigos, porque são elas que precisam de mais apoio, disse Neisius: “Muitas vezes não têm família aqui para as ajudar. Não falam muito bem a língua e não sabem quais são as leis.”

Muitas mulheres correm grande perigo. Gabriele Slabenig, da polícia de Koblenz, fala de um risco elevado de morte após uma separação, uma ameaça de morte ou um ataque físico, como estrangulamento. Ela disse que os infratores muitas vezes compartilham certas características, a saber: são “homens extremamente agressivos, impulsivos, controladores, dominantes, ciumentos”.

“Crianças que testemunham violência contra as suas mães são como violência contra as próprias crianças”, alerta o advogado da família Wehran-Itschert. Existe o risco de o ciclo continuar através das gerações: “Ou o filho começa a bater ou se comporta de maneira tão machista quanto o marido – ou a filha se torna uma vítima”.

As crianças do abrigo para mulheres em Koblenz aprendem sobre a não-violência e uma assistente social visita-as para trabalhar com os rapazes. Alexandra Neisius exorta as mulheres que querem ficar com um homem violento pelo bem dos seus filhos: “Por favor, saiam, pelo bem dos filhos”.

Diana B. nunca mais quer ver o marido. Ela percebeu que era errado ficar com ele: “Se eu não estou bem, meus filhos também não estão bem”. Ela enfatizou à filha que se um homem a desrespeitar ou bater nela, ela deveria deixá-lo imediatamente.

Esperar que um homem violento mude de atitude não é a abordagem correta, confirma o chefe do abrigo para mulheres, Neisius: “Isso não para por si só”.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.

