Desafios e incertezas marcam o caminho para a Copa de 2026

O próximo jogo do Brasil nas Eliminatórias é contra a Venezuela, fora de casa, em Maturín, no dia 14 de novembro. Jogando em casa, a seleção Venezuela contará com a torcida e espera intimidar a seleção canarinho. No dia 19, é a vez do time brasileiro jogar em casa, em Salvador, contra o Uruguai. Com 8 rodadas pela frente das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, o Brasil pode esperar por desafios grandiosos e jogos difíceis.