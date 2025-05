Marta é eleita a melhor jogadora de futebol da história e posta foto para comemorar

O que faz um lugar ser melhor do que o outro? As respostas vão desde as pessoas, o ambiente, oportunidades, serviços de saúde, educação, segurança, transporte e o poder público. O ranking que reuniu as cidades mais felizes do mundo leva tudo isso em conta. Os padrões vão do ouro ao bronze.

No topo, estão Copenhague, na Dinamarca; Zurique, na Suíça; Cingapura, em Cingapura; Aarhus, também na Dinamarca, e Antuérpia, na Bélgica. Veja as 30 melhores abaixo.

Pesquisadores do Institute for the Quality of Life – ou em português, Instituto para a Qualidade de Vida – divulgaram o Índice Cidade Feliz 2025. Para chegar à conclusão, foram considerados 82 indicadores de felicidade em seis categorias: cidadãos, governança, meio ambiente, economia, saúde e mobilidade.

Felicidade, um conceito simples

Para os pesquisadores, a definição de cidade feliz é bem simples:

“Uma cidade de pessoas felizes sempre significará algo diferente para uma criança de cinco anos — que pode esperar lugares para brincar e oportunidades de passar tempo de qualidade com seus pais, como um rápido retorno para casa do trabalho — em comparação a um estudante, um profissional corporativo ou um idoso, todos os quais têm necessidades e expectativas específicas.”

Para o poeta Carlos Drummond de Andrade, a felicidade está em cada um de nós. “Que a felicidade não dependa do tempo, nem da paisagem, nem da sorte, nem do dinheiro. Que ela possa vir com toda simplicidade, de dentro para fora, de cada um para todos.”

Leia mais notícias boas

Cidades Ouro, maiores pontuações

No estudo do Institute for the Quality of Life, foram selecionadas 200 melhores cidades, das quais 31 tiveram as mais elevadas pontuações, sendo incluídas nas “Cidades Ouro”.

Veja as 10 melhores colocadas:

Copenhague, na Dinamarca; Zurique, na Suíça; Cingapura, em Cingapura; Aarhus, também na Dinamarca, Antuérpia, na Bélgica; Seul, na Coreia do Sul; Estocolmo, na Suécia; Taipei, em Taiwan; Munique, na Alemanha; Roterdã, na Holanda.

Cidades Prata e Cidades Bronze

No total, foram incluídas nas três grandes avaliação 200 cidades entre Ouro, Prata e Bronze.

Da América Latina, apenas três são mencionadas Buenos Aires, na Argentina; Pananá, no Panamá, e Guadajara, no México.

Infelizmente, não há cidades brasileiras no ranking

Zurique, na Suíça, está entre as cidades mais felizes do mundo. Foto: Euro Turismo







Leia Mais: Só Notícias Boas