Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 85 milhões

Patrick Wintour Diplomatic editor



O governo iraniano menosprezou a escala e a eficácia do ataque israelita às suas instalações militares, mas a linha dura no parlamento insistiu que o ataque violou as linhas vermelhas iranianas e exige uma resposta rápida, de preferência numa altura em que Israel já está enredado na guerra. Líbano e Gaza.

O debate interno iraniano sobre como responder à tão esperado ataque israelense decide se devemos tratar a violação da soberania nacional iraniana por parte de Israel como demasiado grave para ser ignorada ou, em vez disso, devemos seguir o conselho vindo da região e dos EUA para reconhecer a natureza relativamente limitada do ataque e recuar diante do abismo, não lançando represálias.

Ao tomar a sua decisão, a elite política iraniana terá de pesar as pressões políticas, diplomáticas e militares conflitantes. Mas o tom inicial do governo foi de orgulho patriótico pelo desempenho das defesas aéreas, em vez de apelos a uma retribuição imediata. Alguns até alegaram que as defesas aéreas provaram ser melhores do que a Cúpula de Ferro de Israel.

No que equivale a uma declaração de contenção, o Ministério dos Negócios Estrangeiros condenou o ataque, acrescentando: “O Irão sente-se no direito e na obrigação de se defender contra actos de agressão estrangeiros”.

A porta-voz do governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, disse que “apenas danos limitados foram causados” e que o orgulho dos iranianos foi fortalecido pela sua resposta aos ataques.

Mas já começou um debate político interno sobre como responder, o que provavelmente irá replicar diferenças dentro da elite política que têm sido evidentes desde que o Irão surpreendentemente elegeu o reformista Masoud Pezeskhian como presidente, em parte com o objectivo de melhorar as relações com o Ocidente.

Amir-Hossein Sabeti, o deputado ultraconservador de Teerã, disse no X: “A segurança estável depende da autoridade e de uma resposta forte ao menor erro do inimigo. Embora a montanha dos israelitas tenha dado à luz um rato, a violação da linha vermelha do Irão e a invasão do território do país devem ser respondidas a um nível que os surpreenda.

“O melhor momento para responder é quando eles estão envolvidos numa guerra de desgaste em Gaza e Beirute.”

Nas redes sociais houve apelos à Operação Promessa 3, uma referência ao codinome dado aos dois primeiros ataques do Irão a Israel.

Em contraste, o ex-professor da Universidade de Teerã, Sadegh Zibakalam, disse: “O ataque aéreo matinal de Israel ao Irã foi mais do que uma conquista militar para Tel Aviv, foi um sucesso diplomático para Washington, que foi capaz de forçar Netanyahu a limitar estritamente o ataque, de modo que que o Irão não tenha de retaliar. Os americanos demonstraram pela enésima vez que querem a guerra com o Irão.”

Muitos ridicularizaram o ataque de Israel, considerando-o fraco, depois das ameaças da semana anterior de atacar as instalações petrolíferas e nucleares do Irão. Ebrahim Rezaei, membro da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do parlamento, escreveu nos primeiros minutos após o ataque a X: “Entrei em Teerã pelo aeroporto de Mehrabad há alguns minutos e passei por várias ruas, não vi nada incomum. O inimigo sionista é como uma pequena moeda, só faz barulho, mas não tem valor ou efeito. Eles são demasiado fracos para prejudicar seriamente o Grande Irão.”

Hesamoddin Ashena, ex-conselheiro do presidente Hassan Rouhani escreveu: “Você brincou com o rabo do leão. Isto não é a Palestina, nem o Líbano, o Iraque, nem o Afeganistão. Este é o Irã.”

Alguns dos grandes intervenientes militares e políticos no Irão ainda não se pronunciaram.

Diplomaticamente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano também ouvirá os conselhos da região, especialmente da Arábia Saudita, com a qual está a tentar reconstruir os laços.

O Irão ficará satisfeito com as mensagens de solidariedade vindas de todo o Golfo, incluindo Omã, Riade, Turquia e Emirados Árabes Unidos, sinais de que o recente esforço diplomático do país na região rendeu dividendos. Estas demonstrações públicas de solidariedade não são automáticas entre o Irão e os seus vizinhos árabes.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr Albusaidi, reflectiu o sentimento generalizado, dizendo: “Estamos muito preocupados com a violação flagrante da agressão ao Irão esta manhã. Felizmente, os danos parecem limitados e esperamos sinceramente que não haja vítimas.

“É hora de o mundo acordar para a necessidade urgente de abordar as causas profundas desta crise, sobretudo a ocupação ilegal e brutal de terras palestinas por Israel.”

O exército jordano sublinhou que não permitiu que Israel utilizasse o seu espaço aéreo. Parte deste apoio árabe, no entanto, dependerá provavelmente do facto de o Irão não agravar a crise. Foi notável que nem a Arábia Saudita nem os Emirados Árabes Unidos nomearam Israel nas suas declarações condenatórias.

A linha dura em Teerão, por sua vez, perguntar-se-á o que esta demonstração de solidariedade regional representa na prática, e se o melhor caminho do Irão para a segurança continua a ser, como sempre insistiram, na restauração do maltratado “eixo de resistência”.

Do lado militar, o amanhecer permitiu ao Irão e a especialistas em código aberto avaliar a escala dos danos, incluindo a morte de dois soldados do exército iraniano, mesmo que o governo tenha ordenado aos iranianos que não carregassem fotografias.

O facto de, em poucas horas, Teerão ter regressado à normalidade, com a abertura de escolas, a retoma dos engarrafamentos e a subida do mercado bolsista, eleva a fasquia para aqueles que apelam a represálias militares.

Os analistas militares parecem sentir que as defesas aéreas do Irão superaram as expectativas. Shahabeddin Tabatabaei, membro reformista do conselho de informação do governo iraniano, escreveu no seu relato no X: “O ataque do falso regime foi derrotado pelo sistema integrado de defesa aérea do país”.

Mas o Irão sabe que outro ataque a Israel levará ao envolvimento das defesas americanas recentemente instaladas, e não há garantia de que a América ficaria de fora de uma nova resposta de Israel a um ataque iraniano, levando o mundo para mais perto de um conflito directo Irão-EUA, provavelmente o penúltimo degrau da escada antes de uma guerra regional em grande escala.

Além disso, a cadeia de responsabilidade na perspectiva do Irão começou com um bombardeamento israelita, no dia 1 de Abril, contra o consulado iraniano em Damasco, que matou nove oficiais do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. O Irão respondeu com a Operação True Promise 1 em 13 de Abril, um ataque altamente sinalizado utilizando drones e mísseis.

Israel atacou a 18 de Abril, com ataques aéreos limitados num radar de defesa aérea perto de uma instalação nuclear no Irão.

Posteriormente, o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, foi assassinado em Teerão, em 31 de Julho, e o grupo apoiado pelo Irão Hezbolá o líder Hassan Nasrallah foi morto em Beirute em 27 de setembro, juntamente com o vice-comandante de operações do IRGC, Abbas Nilforoushan.

Isto levou à resposta do Irão em 1 de Outubro, denominada Operação True Promise 2, na qual 200 mísseis balísticos foram disparados contra Israel. Nesta sequência, o Irão sente-se no direito de responder para restaurar a dissuasão.

Pezeshkian sente-se pessoalmente magoado porque, em Agosto, o governo optou por não responder militarmente após o assassinato de Haniyeh devido a garantias dadas indirectamente pelos EUA de que as conversações de paz em Gaza estavam a duas semanas de um avanço. Posteriormente, os EUA não conseguiram dar o apoio de Israel ao cessar-fogo.

Assim, novas promessas ocidentais de que os diplomatas estão à beira de um avanço, quer no Líbano quer em Gaza, serão vistas com ceticismo em Teerão.

As conversações sobre um cessar-fogo em Gaza deverão recomeçar no domingo e há alguns sinais de que o exército israelita poderá querer uma pausa no Líbano. Se o Irão, neste contexto, decidisse desistir de Israel nesta terceira e mais perigosa frente, ninguém ficaria mais feliz do que a Casa Branca. Alguma fé seria restaurada na sua capacidade de acalmar os acontecimentos. Mas actualmente tal ave-maria pré-eleitoral parece improvável.