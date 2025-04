Menina de 7 anos toca piano com orquestra e talento impressiona; vídeo

Os legisladores húngaros na segunda -feira estão votando em novas mudanças constitucionais propostas pelo partido populista que tem como alvo a comunidade LGBTQ, inclusive por Codificando a lei uma proibição de eventos do orgulhoe uma disposição proclamando que as pessoas só podem ser homens ou mulheres.

As emendas devem passar facilmente devido à maioria dos dois terços do Partido Fidesz do líder Viktor Orban, juntamente com o provável apoio de legisladores de extrema direita.

As emendas de segunda -feira sustentariam a legislação aprovada em 18 de março que proibiram a Marcha Anual do Pride no país, que efetivamente restringiu a liberdade de assembléia.

A proibição desencadeou protestos contra as mudanças aceleradas pelo Partido Fidesz, que disse que o evento poderia ser considerado prejudicial às crianças e protegê-las substituiria o direito de se reunir.

“Não vamos deixar que a ideologia desperte os nossos filhos”, disse Orban em março, enquanto defendeu a mudança.

As emendas também devem codificar os “direitos das crianças” para o seu “desenvolvimento físico, mental e moral adequado, tem precedência sobre todos os outros direitos fundamentais”, exceto o direito à vida.

“Pessoas normais como nós estão sob constante provocação, porque as pessoas que vivem de acordo com o comportamento sexual não tradicional … soltaram o vapor nas ruas”, acrescentou Orban em resposta a protestos públicos sobre as emendas.

Mais por vir …