Menino adota da boneca da melhor amiga e desempenha papel de pai; “criando um grande homem”; vídeo

Em Caruaru, Pernambuco, o pequeno João Cordeiro, de 6 anos, parecia não acreditar no que estava vivendo. Apaixonado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), o garotinho, vestido à caráter, ganhou no aniversário uma visita surpresa dos policiais que apareceram na festa. Com sirene ligada e viatura, os agentes foram à escolinha do menino.

João não se aguentou: chorou, sorriu e pulou no colo dos policiais. Os coleguinhas também ficaram em êxtase com os convidados que chegaram de surpresa à comemoração. A festa teve direito não só à farda do menino – igual à dos agentes -, como também decoração temática.

Tamanha alegria foi compartilhada nas redes pela Marcia Viana Cordeiro, que era só felicidade com a realização do menino. “Hoje foi um dia inesquecível na vida de uma criança .João realizou um sonho. Gratidão”, escreveu ela nas redes.

Surpresa e realização de aniversário

Os cinco policiais apareceram assim, de repente, no aniversário do João. Mas na verdade, tudo tinha sido acertado previamente com os agentes Josiwan e Milena de Fátima. Ao saberem que o menino era apaixonado pela PRF, eles não pensaram duas vezes para organizar a surpresa.

A escolinha do João parou para assistir à chegada do grupo de policiais. Todos fardados, numa viatura grande e com a sirene ligada. Precisa mais? A garotada se empolgou com os convidados especiais tanto quanto o aniversariante.

Lógico que, no “Parabéns pra você”, os policiais da PRF estavam ao lado do João e pertinho do bolo e dos docinhos, devidamente decorados com o símbolo da polícia. Um sonho para o menino que quer ser agente quando crescer.

Reações nas redes

Nas redes sociais, amigos e parentes do pequeno futuro policiais eram só alegria. Muitos agradecimentos à PRF pela sensibilidade e comemoração pelo sonho realizado do menino.

“Que lindo, ele ficou emocionado. Parabéns, João, você é um príncipe lindo e esperto”, disse uma internauta. “Que lindo, João, eu amei. Você realizou seu sonho parabéns, meu amor. Você merece que Deus continue lhe guiando sempre, meu lindo”, disse outra.

“Que lindo! Nunca ele vai esquecer, foi muito massa a ideia. Parabéns, João”, completou uma seguidora.

João Cordeiro, de 6 anos, sonha em ser da PRF, no aniversário foi surpreendido pela visita dos agentes. Que emoção! Foto:@marciavianacordeiro

