Menores são presos após arrastão em Centro de Assistência Social e a mototaxista

Segundo informações da polícia, três criminosos armados com facas invadiram na tarde desta terça-feira, 30, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Rio Branco (CREAS) localizado na rua Tâmisa no bairro Manoel Julião, renderam uma funcionária e roubaram a televisão centro de assistência e fugiram juntamente com os adolescentes que estavam aguardando na frente do CREAS.

Após o roubo, as três adolescentes que estavam com os demais assaltantes, seguiram a pé até um ponto de mototaxista, em frente a um supermercado na Avenida Antônio Viana e pediram as corridas até a rua Nelson Mesquita, no bairro Conquista, quando os três mototaxistas chegaram ao local, os três bandidos que havia roubado no CREAS, saíram de dentro de uma área de mata e em posse de facas, renderam os trabalhadores e roubaram os seus celulares.

Os mototaxistas pediram apoio aos demais amigos e conseguiram abordar as adolescentes, e em seguida acionaram a Polícia Militar que conseguiram prender os três assaltantes na área de mata. Em posse dos bandidos foram encontrado os três celulares dos mototaxistas e as facas usada nos crimes.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os criminosos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Na delegacia, as vítimas reconheceram os assaltantes.