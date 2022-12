Mesmo com aulas, restaurante da Ufac anuncia recesso de 14 dias e estudantes reclamam: ‘cadê o planejamento?’

No comunicado, a pró-reitoria afirma ainda que durante o recesso vão ser feitos serviços de manutenção no prédio do restaurante. O g1 entrou em contato com a Ufac para saber se, após a repercussão negativa, a medida será revista, e foi informado que a instituição vai se manifestar ainda neste sábado (17) por meio de nota.