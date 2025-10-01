Mestranda da Ufac obtém prêmio em engenharia de software — Universidade Federal do Acre

Estudantes do curso de Engenharia Agronômica, do campus Floresta da Ufac, em Cruzeiro do Sul (AC), fizeram visitas técnicas para conhecer inovações e práticas aplicadas no âmbito da disciplina Sistemas Agroflorestais (SAFs), com atividades em Rio Branco, Senador Guimard (AC), Nova Califórnia (RO) e Acrelândia (AC). A expedição ocorreu de 18 a 21 de setembro.

Na capital, os alunos visitaram o Viveiro da Floresta e o Laboratório de Biotecnologia Rio Branco Biofábrica, com apoio de servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Em Senador Guiomard, eles visitaram a propriedade de João Evangelista Ferreira, observando os sistemas consolidados de cultivo que integram cupuaçu e cacau com espécies florestais, como seringueira, andiroba, teca e castanheira; foram acompanhados pelos professores Givanildo Pereira e Marco Antônio Amaro.

No distrito de Nova California e no município de Acrelândia, o roteiro incluiu a apresentação de iniciativas de implementação de SAFs, como o projeto de larga escala da empresa Belterra. Além disso, houve visitas a pequenos produtores de Acrelândia, que desenvolvem arranjos produtivos focados nas culturas da banana e do cacau. Essas ações integram a Rota do Cacau no Acre, liderada pelo chefe da Divisão de Produção Familiar da Secretaria de Estado de Agricultura, Marcos Rocha.

Para os estudantes Deivson, Denise, Elane e Gilcimar, a experiência foi muito positiva. Eles relataram satisfação com a oportunidade e destacaram que observar essas iniciativas na prática irá potencializar o processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Sistemas Agroflorestais.

A excursão foi viabilizada pela Subprefeitura do Campus Floresta, que garantiu o apoio logístico para o deslocamento, e pela Prefeitura do Campus, na sede, que assegurou o alojamento dos acadêmicos no Centro de Arqueologia e Antropologia Indígena da Amazônia Ocidental (Caainam). O patrocínio da atividade foi consolidado pelo auxílio para atividades de campo de longa distância, fomentado pela Pró-Reitoria de Graduação, através do edital n.º 30/2025.