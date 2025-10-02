ACRE
Cursos Livres de Filosofia
Mestranda da Ufac obtém prêmio em engenharia de software — Universidade Federal do Acre
A aluna Victoria Cavalcante, do mestrado em Ciência da Computação (PPGCC) da Ufac, foi premiada durante o 39º Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, que ocorreu em Recife em 22 e 26 de setembro. Ela ganhou na categoria Artigo Destaque na Trilha de Educação, com trabalho que discute desafios, boas práticas e inovações no ensino e treinamento em engenharia de software.
“Estar em um evento tão importante e ver nosso trabalho reconhecido dessa forma me encheu de orgulho e gratidão”, disse Victoria. “É o tipo de momento que dá sentido a todo o esforço investido.” Segundo a mestranda, o prêmio pode inspirar outros alunos e é um incentivo enorme para continuar os estudos e, ao mesmo tempo, um reconhecimento da qualidade da formação do PPGCC.
“A persistência supera o talento e a coragem é essencial”, concluiu. “Acreditem no potencial de vocês, persistam mesmo diante das dificuldades e nunca deixem de estudar, porque o conhecimento realmente transforma.”
(Fhagner Soares, estagiário Ascom/Ufac)
Alunos de Agronomia de CZS fazem visitas técnicas em municípios — Universidade Federal do Acre
Estudantes do curso de Engenharia Agronômica, do campus Floresta da Ufac, em Cruzeiro do Sul (AC), fizeram visitas técnicas para conhecer inovações e práticas aplicadas no âmbito da disciplina Sistemas Agroflorestais (SAFs), com atividades em Rio Branco, Senador Guimard (AC), Nova Califórnia (RO) e Acrelândia (AC). A expedição ocorreu de 18 a 21 de setembro.
Na capital, os alunos visitaram o Viveiro da Floresta e o Laboratório de Biotecnologia Rio Branco Biofábrica, com apoio de servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Em Senador Guiomard, eles visitaram a propriedade de João Evangelista Ferreira, observando os sistemas consolidados de cultivo que integram cupuaçu e cacau com espécies florestais, como seringueira, andiroba, teca e castanheira; foram acompanhados pelos professores Givanildo Pereira e Marco Antônio Amaro.
No distrito de Nova California e no município de Acrelândia, o roteiro incluiu a apresentação de iniciativas de implementação de SAFs, como o projeto de larga escala da empresa Belterra. Além disso, houve visitas a pequenos produtores de Acrelândia, que desenvolvem arranjos produtivos focados nas culturas da banana e do cacau. Essas ações integram a Rota do Cacau no Acre, liderada pelo chefe da Divisão de Produção Familiar da Secretaria de Estado de Agricultura, Marcos Rocha.
Para os estudantes Deivson, Denise, Elane e Gilcimar, a experiência foi muito positiva. Eles relataram satisfação com a oportunidade e destacaram que observar essas iniciativas na prática irá potencializar o processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Sistemas Agroflorestais.
A excursão foi viabilizada pela Subprefeitura do Campus Floresta, que garantiu o apoio logístico para o deslocamento, e pela Prefeitura do Campus, na sede, que assegurou o alojamento dos acadêmicos no Centro de Arqueologia e Antropologia Indígena da Amazônia Ocidental (Caainam). O patrocínio da atividade foi consolidado pelo auxílio para atividades de campo de longa distância, fomentado pela Pró-Reitoria de Graduação, através do edital n.º 30/2025.
Pela primeira vez, Ufac será sede de Encontro Nacional de Editores de Periódicos Científicos — Universidade Federal do Acre
A Universidade Federal do Acre (Ufac) será a sede do V Encontro Nacional de Editores de Periódicos da Área de Linguística e Literatura e do II Encontro do Fórum de Editores da ANPOLL – FEANPOLL. Este evento marcará a primeira reunião do Fórum Nacional de Editores na instituição, reunindo especialistas e editores para discutir o tema Ética e Integridade em Publicações Científicas na Área de Linguística e Literatura.
As atividades terão início às 9h, com recepção e credenciamento, seguidas da abertura oficial, que contará com a presença de autoridades da ANPOLL, da CAPES e da Ufac. O evento, que é gratuito e aberto ao público, ocorrerá no Auditório da Pós-Graduação – Bloco dos Mestrados, Ufac.
Entre os destaques do evento, estará a palestra do Prof. Dr. José Magalhães, coordenador da área de Linguística e Literatura da CAPES, que abordará o panorama e a avaliação dos periódicos da área. À tarde, uma sessão temática contará com especialistas como o Prof. Dr. Frederico Augusto Garcia Fernandes, da Universidade Estadual de Londrina, e a Profa. Dra. Sônia Meneses, da Universidade Regional do Cariri, para discutir o tema da ética nas publicações científicas e o uso de Inteligência Artificial.
A programação também incluirá uma plenária final, onde será apresentado um diagnóstico dos periódicos vinculados ao FEANPOLL, além de um documento sobre a valorização do trabalho de editoração científica nas Instituições de Ensino Superior (IFES).
Além disso, os organizadores destacam a importância da participação da comunidade acadêmica no processo de consulta pública sobre a minuta de resolução referente à política de ética e integridade em publicações científicas, cuja apreciação e votação estão previstas para encerrar os trabalhos do fórum.
Para uma das organizadoras do evento, Profa. Raquel Ishii, o encontro promove o fortalecimento do trabalho editorial em periódicos científicos. “A reunião do fórum de editores na Ufac posiciona nossa universidade no cenário nacional de construção de políticas de editoração científica e representa, ao mesmo tempo, um prestígio e fortalecimento do trabalho do editor ou editora, que muitas vezes é invisibilizado nas instituições”, comentou Ishii.
