Cursos Livres de Filosofia

A Universidade Federal do Acre (Ufac) será a sede do V Encontro Nacional de Editores de Periódicos da Área de Linguística e Literatura e do II Encontro do Fórum de Editores da ANPOLL – FEANPOLL. Este evento marcará a primeira reunião do Fórum Nacional de Editores na instituição, reunindo especialistas e editores para discutir o tema Ética e Integridade em Publicações Científicas na Área de Linguística e Literatura.

As atividades terão início às 9h, com recepção e credenciamento, seguidas da abertura oficial, que contará com a presença de autoridades da ANPOLL, da CAPES e da Ufac. O evento, que é gratuito e aberto ao público, ocorrerá no Auditório da Pós-Graduação – Bloco dos Mestrados, Ufac.

Entre os destaques do evento, estará a palestra do Prof. Dr. José Magalhães, coordenador da área de Linguística e Literatura da CAPES, que abordará o panorama e a avaliação dos periódicos da área. À tarde, uma sessão temática contará com especialistas como o Prof. Dr. Frederico Augusto Garcia Fernandes, da Universidade Estadual de Londrina, e a Profa. Dra. Sônia Meneses, da Universidade Regional do Cariri, para discutir o tema da ética nas publicações científicas e o uso de Inteligência Artificial.

A programação também incluirá uma plenária final, onde será apresentado um diagnóstico dos periódicos vinculados ao FEANPOLL, além de um documento sobre a valorização do trabalho de editoração científica nas Instituições de Ensino Superior (IFES).

Além disso, os organizadores destacam a importância da participação da comunidade acadêmica no processo de consulta pública sobre a minuta de resolução referente à política de ética e integridade em publicações científicas, cuja apreciação e votação estão previstas para encerrar os trabalhos do fórum.

Para uma das organizadoras do evento, Profa. Raquel Ishii, o encontro promove o fortalecimento do trabalho editorial em periódicos científicos. “A reunião do fórum de editores na Ufac posiciona nossa universidade no cenário nacional de construção de políticas de editoração científica e representa, ao mesmo tempo, um prestígio e fortalecimento do trabalho do editor ou editora, que muitas vezes é invisibilizado nas instituições”, comentou Ishii.