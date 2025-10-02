ACRE
Encontro nacional debate pós-graduação em letras e linguística — Universidade Federal do Acre
A Ufac sediou, nessa quarta-feira, 1, no Teatro Universitário, campus-sede a abertura do 39º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (Enanpoll). O evento termina na sexta-feira, 3, reunindo pesquisadores de diversas regiões para debater os rumos da pós-graduação e da pesquisa em letras e linguística no Brasil. É a primeira vez que o encontro, criado em 1984, ocorre na região Norte.
A reitora Guida Aquino destacou a importância da realização do encontro no Estado. “Por muito tempo, o Acre foi visto como distante. Hoje mostramos que o Estado é também espaço de centralidade, capaz de sediar debates nacionais e fortalecer a ciência produzida na Amazônia.”
O presidente da Anpoll, Gerson Albuquerque, ressaltou os desafios de organizar um evento em um país continental e destacou as assimetrias regionais. “Não navegamos todos no mesmo barco, embora tenhamos os mesmos objetivos. É preciso aprender a conviver com as diferenças e fortalecer a pós-graduação em todo o território.”
Integrante da comissão organizadora, Raquel Ishii contou que a realização do encontro no Acre é um marco histórico. Para ela, a escolha representa um movimento político de valorização das múltiplas centralidades acadêmicas, reconhecendo o Norte como parte integrante e produtora de conhecimento no país.
Após a execução do Hino Nacional, a programação seguiu com apresentação cultural da comitiva Hui Dewe Keneya, grupo do povo Huni Kui. O coletivo levou ao palco cantos e danças tradicionais que celebram a floresta e os ciclos da natureza, conectando ciência e cultura amazônica.
A primeira mesa-redonda do evento abordou o tema “As Diretrizes da Área de Linguística e Literatura para o Novo Ciclo Avaliativo”. O debate contou com a participação de representantes da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), José Sueli Magalhães, Solange Fiuza Cardoso Yokozawa e Luiza Helena Oliveira da Silva.
Também compuseram o dispositivo de honra na abertura a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Ufac, Margarida Lima; o coordenador da área de Linguística e Literatura da Capes, José Magalhães; o coordenador do Fórum das Ciências Humanas, Frederico Garcia.
(Fhagner Soares, estagiário Ascom/Ufac)
Cursos Livres de Filosofia
Mestranda da Ufac obtém prêmio em engenharia de software — Universidade Federal do Acre
A aluna Victoria Cavalcante, do mestrado em Ciência da Computação (PPGCC) da Ufac, foi premiada durante o 39º Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software, que ocorreu em Recife em 22 e 26 de setembro. Ela ganhou na categoria Artigo Destaque na Trilha de Educação, com trabalho que discute desafios, boas práticas e inovações no ensino e treinamento em engenharia de software.
“Estar em um evento tão importante e ver nosso trabalho reconhecido dessa forma me encheu de orgulho e gratidão”, disse Victoria. “É o tipo de momento que dá sentido a todo o esforço investido.” Segundo a mestranda, o prêmio pode inspirar outros alunos e é um incentivo enorme para continuar os estudos e, ao mesmo tempo, um reconhecimento da qualidade da formação do PPGCC.
“A persistência supera o talento e a coragem é essencial”, concluiu. “Acreditem no potencial de vocês, persistam mesmo diante das dificuldades e nunca deixem de estudar, porque o conhecimento realmente transforma.”
(Fhagner Soares, estagiário Ascom/Ufac)
Alunos de Agronomia de CZS fazem visitas técnicas em municípios — Universidade Federal do Acre
Estudantes do curso de Engenharia Agronômica, do campus Floresta da Ufac, em Cruzeiro do Sul (AC), fizeram visitas técnicas para conhecer inovações e práticas aplicadas no âmbito da disciplina Sistemas Agroflorestais (SAFs), com atividades em Rio Branco, Senador Guimard (AC), Nova Califórnia (RO) e Acrelândia (AC). A expedição ocorreu de 18 a 21 de setembro.
Na capital, os alunos visitaram o Viveiro da Floresta e o Laboratório de Biotecnologia Rio Branco Biofábrica, com apoio de servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Em Senador Guiomard, eles visitaram a propriedade de João Evangelista Ferreira, observando os sistemas consolidados de cultivo que integram cupuaçu e cacau com espécies florestais, como seringueira, andiroba, teca e castanheira; foram acompanhados pelos professores Givanildo Pereira e Marco Antônio Amaro.
No distrito de Nova California e no município de Acrelândia, o roteiro incluiu a apresentação de iniciativas de implementação de SAFs, como o projeto de larga escala da empresa Belterra. Além disso, houve visitas a pequenos produtores de Acrelândia, que desenvolvem arranjos produtivos focados nas culturas da banana e do cacau. Essas ações integram a Rota do Cacau no Acre, liderada pelo chefe da Divisão de Produção Familiar da Secretaria de Estado de Agricultura, Marcos Rocha.
Para os estudantes Deivson, Denise, Elane e Gilcimar, a experiência foi muito positiva. Eles relataram satisfação com a oportunidade e destacaram que observar essas iniciativas na prática irá potencializar o processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Sistemas Agroflorestais.
A excursão foi viabilizada pela Subprefeitura do Campus Floresta, que garantiu o apoio logístico para o deslocamento, e pela Prefeitura do Campus, na sede, que assegurou o alojamento dos acadêmicos no Centro de Arqueologia e Antropologia Indígena da Amazônia Ocidental (Caainam). O patrocínio da atividade foi consolidado pelo auxílio para atividades de campo de longa distância, fomentado pela Pró-Reitoria de Graduação, através do edital n.º 30/2025.
