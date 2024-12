México captura mais de uma tonelada de fentanil no maior ataque de todos os tempos – DW – 12/05/2024

As forças de segurança em México apreenderam mais de uma tonelada de comprimidos de fentanil em duas operações, tornando-se a maior apreensão de drogas sintéticas na história do país.

As autoridades afirmaram que a quantidade de fentanil apreendida era equivalente a 20 milhões de doses e representaria um impacto económico no crime organizado de cerca de 400 milhões de dólares (380 milhões de euros).

O fentanil foi encontrado em dois locais do município de Ahome. De acordo com autoridades mexicanas, as forças de segurança conseguiram encontrar os opiáceos através de trabalho de inteligência e de denúncias do público.

Fentanil, o assassino silencioso da América Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

A principal autoridade de segurança do México disse que soldados e fuzileiros navais avistaram na terça-feira dois homens carregando armas no norte do estado de Sinaloa.

A perseguição aos homens levou as forças de segurança a duas casas onde os soldados encontraram cerca de 660 libras (300 quilogramas) de fentanil e, na outra, um camião carregado com cerca de 1.750 libras (800 quilogramas) da droga.

Dúvidas sobre a reivindicação do México

“Esta é uma investigação que já se arrasta há muito tempo e ontem deu estes resultados”, disse a presidente Claudia Sheinbaum aos jornalistas na quarta-feira, acrescentando que foi a maior apreensão de fentanil de sempre.

No entanto, a declaração contradiz a natureza aleatória da repressão, que começou quando uma patrulha militar “notou a presença de dois homens carregando o que pareciam ser armas”.

A apreensão de fentanil ocorre num momento em que houve uma queda acentuada nas apreensões de fentanil no México no início deste ano e também dias depois Presidente eleito dos EUA, Donald Trump disse que iria cobrar Tarifas de 25% sobre produtos do Canadá e do México, a menos que os países tomem medidas para conter o fluxo de migrantes e drogas além da fronteira.

Especialistas dizem que o momento dos ataques pode não ser uma coincidência.

“Está claro que o governo mexicano tem administrado o momento das apreensões de fentanil”, disse o analista de segurança David Saucedo.

“Mas sob a pressão de Donald Trump, parece que a administração da presidente Claudia Sheinbaum está disposta a aumentar a captura de traficantes de drogas e as apreensões de drogas que Washington está exigindo”.

Sabe-se que o México aumentou os números de apreensões de drogas no passado.

Uma investigação da Reuters em 2023 revelou que o exército aumentou significativamente o número de rusgas a laboratórios de drogas que alegou ter lançado, incluindo instalações que já estavam fora de utilização.

IMF/RC (AP, Reuters)