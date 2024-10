Michelle Obama critica Trump por ‘incompetência grosseira’ no comício de Harris em Michigan | Eleições dos EUA 2024

Lauren Gambino



Michelle Obama amarrado em Donald Trump num discurso implacável Michigan no sábado, acusando o ex-presidente de “incompetência grosseira” e “caráter amoral” enquanto desafiava os americanos a escolherem Kamala Harris para presidente dos EUA.

“Em todos os aspectos, ela demonstrou que está pronta. A verdadeira questão é: como país, estamos prontos para este momento?” a ex-primeira-dama disse a uma audiência extasiada em Kalamazoo.

Com a corrida praticamente num impasse, Obama disse que estava num campo de batalha Michigan seguindo seu próprio conselho de “fazer alguma coisa”. Em termos cruéis e surpreendentemente pessoais, ela perguntou por que Harris estava sendo considerado um “padrão mais elevado” do que seu oponente. A forma como lidou com a pandemia de Covid-19 e os seus esforços para se manter no poder depois de perder as eleições de 2020 deveriam ser desqualificantes, argumentou Obama, acrescentando que os próprios antigos conselheiros e secretários de gabinete de Trump se apresentaram para alertar contra o seu regresso ao poder.

“Espero que me perdoem se estou um pouco frustrado porque alguns de nós escolhemos ignorar a grosseira incompetência de Donald Trump enquanto pedimos a Kamala que nos deslumbre a cada passo”, disse Obama. “Pregar!” uma mulher gritou.

O evento em Kalamazoo, a que Obama se referiu como “Kamala-zoo”, foi a sua primeira aparição na campanha desde a sua discurso de grande sucesso na convenção nacional democrata em agosto. Obama disse que os eleitores não deveriam escolher Harris porque ela é mulher, mas “porque Kamala Harris é adulta – e Deus sabe que precisamos de um adulto na Casa Branca”.

Quando Obama terminou, Beyoncé‘s Freedom soou e Harris emergiu sob aplausos estrondosos. As duas mulheres se abraçaram e caminharam juntas pelo palco. Quando Harris falou, ela prometeu ser uma presidente que ouvia o povo americano, ao contrário do seu adversário, a quem acusou de “se olhar no espelho o tempo todo”.

“Imagine o Salão Oval daqui a três meses”, disse ela. “Ou é Donald Trump que está lá, remoendo a lista de seus inimigos – ou eu trabalhando para você, verificando minha lista de tarefas.”

Antes do evento, Harris visitou um consultório médico local nas proximidades de Portage, onde conversou com profissionais de saúde e estudantes de medicina sobre o impacto da aborto restrições. Harris fez da proteção do que resta do acesso ao aborto um tema importante de seu argumento final aos eleitores, usando-o para traçar um nítido contraste com Trump, que reivindicou crédito por seu papel na derrubada Roe x Wade mas insistiu que permitiria uma proibição nacional como presidente.

Em Kalamazoo, tanto Harris como Obama argumentaram que Trump não tinha credibilidade no assunto. Mas Obama foi mais longe, descrevendo todo o espectro da saúde reprodutiva das mulheres – desde as cólicas menstruais até à gravidez e à menopausa. Ela lamentou a falta de pesquisas sobre a saúde da mulher e as disparidades raciais no tratamento. Dirigindo os seus comentários aos “homens que nos amam”, Obama pediu-lhes que considerassem o mal que é causado quando um governo “continua a revogar os cuidados básicos às suas mulheres”.

“Estou pedindo a todos vocês, do fundo do meu ser, que levem nossas vidas a sério”, disse ela, com a voz cheia de emoção. “Se não acertarmos nesta eleição, sua esposa, sua filha, sua mãe, nós, como mulheres, nos tornaremos um dano colateral à sua raiva.”

A proibição do aborto, argumentou ela, também afectava os homens. Se algo aconteceu durante uma gravidez ou parto e o médico foi impedido de prestar atendimento, “você será quem rezará para que não seja tarde demais. Será você quem implorará para que alguém, qualquer pessoa, faça alguma coisa, e então existe a possibilidade trágica, mas muito real, de que, na pior das hipóteses, seja você quem segura flores no funeral”, disse ela.

Obama parecia estar a falar da enorme divisão de género que surgiu nesta corrida, com as mulheres a dar poder a Harris e os homens a recorrerem a Trump. Ela reconheceu que o país tinha um longo caminho a percorrer e que a mudança era muito lenta, mas disse que ficar de fora ou votar em terceiros não faria o país avançar.

Enquanto Barack Obama é conhecida como a grande oradora do seu partido, Michelle Obama continua a ser uma das oradoras mais populares, embora relutantes. Tendo uma vez encorajado os Democratas a “subir” quando “descem”, Obama não fez nenhum esforço no sábado para esconder o seu desdém pelo homem que liderou uma campanha de anos questionando o local de nascimento do seu marido.

“Em qualquer outra profissão ou área, o histórico criminal e o caráter amoral de Trump seriam embaraçosos, vergonhosos e desqualificantes”, disse ela.

A campanha de Harris destacou Obama – juntamente com Barack Obama e outras figuras importantes e celebridades – na esperança de que o seu poder de estrela pudesse acrescentar um choque de última hora a uma corrida presidencial que de outra forma tem sido estática.

Harris e Trump estiveram em Michigan no sábado, em busca dos 15 votos eleitorais do estado. Depois da Pensilvânia, onde Harris fará campanha no domingo, Michigan é talvez o próximo estado mais crítico no caminho do democrata para a Casa Branca.

Trump venceu o estado em 2016, quando derrubou o trio de estados da “parede azul”. Mas quatro anos depois Michigan proporcionou a Biden sua maior vitória em um estado decisivo e Democratas varreu o estado nas eleições parlamentares de 2022, após a decisão da Suprema Corte anular Roe v Wade.

Enquetes mostrar um empate. Trump procurou exacerbar as divisões democratas sobre a forma como a administração Biden lidou com a guerra de Israel em Gaza e no Líbano, levantando a questão no Michigan, onde dezenas de eleitores muçulmanos e árabes americanos disseram que não podem apoiar Harris. No sábado, Trump foi acompanhado no palco em Novi, Michigan, por Bill Bazzi, o atual e primeiro prefeito muçulmano de Dearborn Heights.

“Nunca vi a devastação que estamos vendo agora”, disse Bazzi. “Quando o presidente Trump era presidente, não havia guerras.”

A campanha de Harris conduziu várias tentativas de sensibilização junto da comunidade árabe, mas as tensões permanecem elevadas, com pouco tempo para uma mudança de rumo e o risco de escalada na sequência dos ataques de Israel ao Irão, antes do amanhecer. No evento, Harris foi interrompido por um manifestante pró-Palestina. “Temos que acabar com essa guerra”, respondeu ela, enquanto a multidão abafava a manifestação com gritos de “Kamala”.

Os democratas estão concentrados em aumentar a participação em Detroit – que Trump insultou (novamente) no seu evento em Novi, no sábado – enquanto cortejam agressivamente mulheres, independentes e republicanos anti-Trump nos subúrbios. Sua campanha recentemente ganhou o apoio de Fred Upton, o representante republicano de longa data do estado que deixou o cargo em 2022. Upton contado ao Detroit Free Press que ele nunca apoiou um democrata para presidente, mas este ano votou ausente em Harris: “Ele está totalmente perturbado. Não precisamos desse caos.”

Falando perante Harris, o senador do Michigan, Gary Peters, comparou a campanha presidencial a uma entrevista de emprego de alto risco. Ampliando a metáfora, ele sugeriu que verificassem as referências de Trump. O senador citou O ex-chefe de gabinete de Trump, John Kellyque recentemente disse publicamente que seu ex-chefe se enquadrava na definição de fascista.

“Você contrataria esse cara?” Peters perguntou. “Não!” a multidão trovejou de volta.