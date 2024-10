Milhares de georgianos manifestam-se contra resultados eleitorais contestados | Geórgia

Pjotr Sauer in Tbilisi



Milhares de georgianos saíram às ruas na capital, Tbilisi, para se manifestarem contra os resultados de uma disputada eleição parlamentar no fim de semana, na qual o partido do governo, cada vez mais antiocidental, foi declarado vitorioso em meio a relatos de irregularidades e intimidação de eleitores.

A manifestação à porta do parlamento, no centro da cidade, foi organizada pela oposição pró-ocidental do país, que se recusou a admitir a derrota e acusou o partido governante Georgian Dream (GD) de fraude eleitoral.

A presidente georgiana pró-ocidental, Salome Zourabichvili, cujo papel é em grande parte cerimonial, disse no domingo que não reconhecia os resultados oficiais e afirmou que o país tinha sido vítima de uma “operação especial russa” destinada a puxá-lo de volta para a órbita de Moscovo e descarrilar. seu plano de se juntar ao União Europeia.

“Eles roubaram seu voto e tentaram roubar seu futuro. Mas ninguém tem o direito de fazer isso e vocês não permitirão isso”, disse Zourabichvili à multidão na segunda-feira, que agitava bandeiras da UE e da Geórgia.

Quase 20 partidos competiram por assentos no mais alto órgão legislativo do país, que é composto por 150 deputados. Fotografia: David Mdzinarishvili/EPA

Ela disse à Reuters que acreditava que “a metodologia usada e o apoio provavelmente dos tipos russos do FSB (serviço de segurança federal) são demonstrados nesta eleição”.

A Rússia rejeitou as alegações de interferência eleitoral. O FSB, principal sucessor da KGB da era soviética, não estava disponível para comentar.

No protesto, vários líderes da oposição exigiram novas eleições, a serem supervisionadas por uma comissão internacional, e anunciaram que os seus partidos não ocupariam os seus assentos no parlamento, preparando o terreno para uma crise política prolongada.

A comissão eleitoral do país anunciou no domingo que o cada vez mais autoritário GD obteve 54% dos votos, conquistando 89 assentos no parlamento.

Os eleitores no país do Cáucaso, com quase 4 milhões de habitantes, tiveram foi às urnas no sábado, numa eleição decisiva para decidir se GD, que está no poder desde 2012 e conduziu o país para um rumo conservador, afastando-se do Ocidente e aproximando-o da Rússia, deverá obter outro mandato de quatro anos.

A oposição georgiana afirma que o partido no poder se envolveu numa manipulação eleitoral generalizada, citando discrepâncias gritantes entre os resultados iniciais e uma sondagem à saída realizada por investigadores ocidentais que mostrou que o partido no poder obteve apenas 40% dos votos.

Um relatório preliminar da Organização para a Segurança e Cooperação em Europa (OSCE) disse que “notou relatos de intimidação, coerção e pressão sobre os eleitores”, classificando a condução das eleições como prova de “retrocesso democrático” no país.

Vários partidos anunciaram um boicote ao parlamento e a Coligação para a Mudança, da oposição, recusou tanto os mandatos parlamentares como o financiamento estatal. Fotografia: David Mdzinarishvili/EPA

O resultado frustra as esperanças da oposição de uma coligação pró-ocidental unida de quatro blocos e, na verdade, trava as aspirações do país à integração na UE.

“Estou aqui porque o governo fraudou as eleições, roubando as nossas vozes e o nosso direito de escolher o nosso futuro”, disse Kato Bochorishvili, um estudante de economia de 21 anos. “Queremos que o mundo saiba que escolhemos a Europa e não a Rússia. Só espero que o mundo possa nos ouvir”, disse ela.

O apoio aos grupos de oposição pró-ocidentais provém geralmente dos eleitores urbanos e mais jovens, que vislumbram o seu futuro político com a UE.

GD, liderado pelo bilionário secreto Bidzina Ivanishvilitornou os valores conservadores e não liberais centrais na sua campanha, ao mesmo tempo que afirmou que a oposição pró-ocidental arrastaria a Geórgia para um conflito com a Rússia, semelhante ao da Ucrânia.

Os EUA e a União Europeia pediram investigações completas do resultado das eleições de sábado.

Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, criticou o “uso indevido de recursos públicos, a compra de votos e a intimidação dos eleitores”, que, segundo ele, “contribuíram para condições de concorrência desiguais”.

Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, acrescentou mais tarde que os EUA estavam em conversações com parceiros europeus sobre qual seria um órgão apropriado para investigar denúncias de violações. Acrescentou que Washington poderia tomar medidas se o governo não atender aos apelos para “retroceder nas suas ações antidemocráticas e regressar ao seu caminho euro-atlântico”.

Fotografia: Shakh Aivazov/AP

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha condenou “irregularidades significativas” e a França também expressou preocupações sobre “irregularidades observadas antes e durante a votação”, apelando a uma investigação completa.

Mas as autoridades ocidentais não chegaram a declarar a eleição roubada ou falsificada e abstiveram-se de pedir um boicote aos resultados.

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse que o resultado das eleições foi “a escolha do povo georgiano” e acusou o Ocidente de tentar desestabilizar a situação. O primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobakhidze, acusou a oposição de tentar “abalar a ordem constitucional”, informou a imprensa local. Ele disse que o seu governo continua comprometido com a integração europeia.

Numa medida que irritou outros líderes da UE e a oposição georgiana, Viktor Orbán desembarcou em Tbilisi na segunda-feira depois de se tornar o primeiro líder ocidental a felicitar o partido no poder GD pela sua “vitória esmagadora”.

Orbán, que recentemente cultivou laços estreitos com o partido GD, foi flagrado entrando no Hotel Marriott a poucos passos de onde ocorria o protesto.

Não é imediatamente claro para onde vai a oposição georgiana a partir daqui, com muitos no país visivelmente frustrados pelo que dizem ser uma falta de apoio ocidental.

Os resultados das eleições também sugerem que o GD mantém o apoio de um grupo central de eleitores georgianos, especialmente nos centros industriais e nas regiões conservadoras e mais pobres, onde o progresso económico tem sido lento e o apelo da Europa parece distante e fraco.

Na Primavera passada, dezenas de milhares de pessoas já protestou em Tbilisi para manifestar-se contra um controverso projecto de lei sobre “agentes estrangeiros”, que os críticos argumentavam ter sido concebido para sufocar os meios de comunicação social e as ONG do país. Mas esses protestos desapareceram gradualmente após uma repressão policial e uma série de prisões. As manifestações de segunda-feira foram significativamente menores, sugerindo que falta impulso ao movimento de protesto.

Anton Shekhovtsov, diretor do Centro para a Integridade Democrática, com sede em Viena, disse que a resposta cautelosa da Europa mostrou que não “tinha o espírito e o consenso para desafiar abertamente o governo georgiano. Sem qualquer apoio claro e explícito, quer das missões de observação eleitoral, quer da UE, os georgianos são hoje deixados sozinhos na sua luta por um futuro europeu.»

Na segunda-feira, alguns manifestantes pareciam desanimados.

“O Georgian Dream já venceu”, disse Irma Khoperia, uma artista de 55 anos. “Eles nunca desistirão do poder voluntariamente. Eles transformarão este país numa ditadura.”

GD foi acusado por críticos nacionais e estrangeiros de planos para mover o país numa direcção autoritária depois de Ivanishvili ter prometido banir todos os principais partidos da oposição e remover legisladores da oposição se o seu partido fosse reeleito.

Tal como outros participantes no protesto daquela noite, Khoperia apelou ao Ocidente para sancionar o líder do GD e o seu partido.

“Gostaríamos que o Ocidente nos apoiasse mais. Eles deveriam ficar ao nosso lado e se manifestar contra esse roubo de votos”, disse Khoperia.

Outros manifestantes prometeram voltar às ruas até que uma nova eleição fosse realizada.

“É muito difícil, mas continuo esperançoso – caso contrário, não estaria aqui”, disse Tekle Makashvili, estudante de doutoramento em Tbilisi. “Continuaremos lutando até que este país esteja livre novamente.”