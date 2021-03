Ministério da Agricultura e Pecuária cancela mais registros de pescadores no Acre

O Ministério da Agricultura e Pecuária segue divulgando o cancelamento de inscrições no Registro Geral da Atividade Pesqueira e das Licenças de Pescadores Profissionais efetivadas no Brasil.

Nesta quinta-feira (18) foram canceladas 13 inscrições de RGP e LPP nos Estados de Santa Catarina, Acre, Sergipe, Rio de Janeiro e Tocantins. No Acre, segundo portaria publicada no Diário Oficial da União, duas inscrições estão canceladas.

A medida é tomada com base no disposto no artigo 17 da Instrução Normativa Ministério da Pesca e Aquicultura nº 6, de 29 de junho de 2012.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sap/mapa-n-86-de-17-de-marco-de-2021-309056395