Moradores fecham rodovia no AC e exigem desvio em trecho que rompeu durante forte chuva

Doações de alimentos, kits de limpeza, kits infantis, fraldas, água, roupas, colchões e cobertores fazem parte da campanha solidária de arrecadação realizada pelo TJAC, ASMAC e SINJUS-AC

Mesmo o rio apresentando leve vazante, a situação de milhares de famílias atingidas pela alagação em consequência das cheias dos rios e igarapés, ainda é preocupante. Na missão de amenizar o sofrimento dos atingidos, principalmente os menos favorecidos, o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) continua empenhado na campanha solidária para arrecadação de donativos.

Atuando fortemente nessa corrente de ação social, em conjunto com a Associação dos Magistrados do Acre (Asmac) e o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário (Sinjus/AC), na tarde desta segunda-feira, 3, a presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, entregou alimentos, colchões e kits de limpeza à Prefeitura de Rio Branco. Parte das cestas básicas foi doada nesta manhã pela Polícia Federal.

“É com grande satisfação que fazemos mais essa entrega. Nossa campanha é feita em conjunto com a Asmac e fortalecida também com o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário. Embora o rio tenha apresentado vazante, muitas famílias ainda não podem retornar as suas residências por questão de segurança. E as famílias que já estão seguras para voltar ao lar, precisam recomeçar. Então qualquer doação é bem-vinda”, disse a desembargadora-presidente destacando que todos os dias as doações são recolhidas nos pontos de coleta e são entregues para distribuição às famílias, que são feitas por associações e o Executivo municipal.

Foram entregues ao órgão municipal 60 cestas básicas, treze colchões e 46 kits de limpeza, que foram recebidas pelo representante do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, o secretário municipal da Casa Civil e chefe de Gabinete, Valtim José.

Ele agradeceu ao TJAC pela sensibilidade na causa e explicou que a distribuição será feita às famílias cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. A agenda foi acompanhada do juiz-auxiliar da Presidência do TJAC, Giordane Dourado e assessores.