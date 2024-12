Morgan Wallen condenado a sete dias por incidente com arremesso de cadeira | País

Associated Press



A estrela da música country Morgan Wallen se declarou culpada na quinta-feira de duas acusações de contravenção por perigo imprudente por jogando uma cadeira do telhado de um bar de seis andares em Nashville e quase atingiu dois policiais.

Wallen, que compareceu ao tribunal ao lado de seu advogado, foi condenado a passar sete dias em um centro educacional DUI e a ficar sob liberdade condicional supervisionada por dois anos.

O cantor se declarou “condicionalmente culpado” diante da juíza Cynthia Chappell, o que significa “após a conclusão bem-sucedida de sua liberdade condicional, as acusações serão elegíveis para demissão e eliminação”, segundo seu advogado, Worrick Robinson.

De acordo com o depoimento de prisão, Wallen foi acusado de jogar uma cadeira do telhado do bar do Chief em 7 de abril. A cadeira caiu a cerca de 1 metro dos policiais, que falaram com testemunhas e revisaram imagens de segurança. Testemunhas disseram aos policiais que viram Wallen pegar uma cadeira, jogá-la do telhado e rir disso.

Pouco depois do incidente, Wallen emitiu um comunicado no qual disse que aceitava a “responsabilidade” e “não estava orgulhoso” do seu comportamento. A declaração não incluiu um pedido de desculpas, mas mencionou fazer “reparações” e entrar em contato com as autoridades policiais.

O cantor de One Thing at a Time foi inicialmente acusado de três acusações criminais de perigo imprudente e uma acusação de contravenção por conduta desordeira.

Robinson, advogado de Wallen, disse em comunicado que o cantor “cooperou totalmente com as autoridades ao longo destes últimos oito meses, comunicando-se diretamente e pedindo desculpas a todos os envolvidos”.

Wallen não fez nenhuma declaração após a breve audiência de 10 minutos concluída na quinta-feira. Em vez disso, ele foi rapidamente escoltado por vários seguranças.

Wallen é um dos maiores nomes do country contemporâneo e foi eleito o País Artista do ano no prêmio Music Association no mês passado.

Em 2021, Wallen foi suspenso indefinidamente de sua gravadora depois que surgiu um vídeo dele gritando uma ofensa racial. Em 2020, ele foi preso sob acusação de intoxicação pública e conduta desordeira após ser expulso do bar Kid Rock, no centro da cidade. Nashville.