Mortes por PMs em serviço crescem 82% em SP – 30/10/2024 – Cotidiano

O órgão regulador do futebol na Inglaterra disse que as mulheres que praticam o esporte em suas competições estão autorizadas a usar roupas que sigam suas crenças religiosas, depois que o ex-capitão da Somália, Iqra Ismail, foi impedido de jogar uma partida por não usar shorts.

A Associação de Futebol (FA) disse na quarta-feira que estava ciente do assunto que surgiu dois dias antes. Ismail revelou em um vídeo do Instagram que ela não foi autorizada a substituir o time United Dragons durante um jogo da Liga de Futebol Feminino da Grande Londres (GLWFL) no domingo porque estava usando calça de moletom.

A jogadora muçulmana de 24 anos, que também é treinadora, acrescentou que joga na GLWFL há cinco anos com roupas semelhantes.

“A cada ano, eles tornam cada vez mais difícil para mulheres como eu jogar, agora que estabeleceram um limite e me proibiram de jogar até que eu comprometa minhas crenças”, disse Ismail no vídeo.

A jogadora radicada em Londres, que também defende os refugiados, disse que o árbitro do jogo lhe disse que lhe foi pedido “estritamente” para não permitir esse tipo de roupa.

“Se não usarmos calções, não poderemos jogar – foi o que me disseram. Então é claro que mantive meus princípios e não tive permissão para chutar uma bola.”

Ismail, que defende as mulheres muçulmanas no esporte, disse que tais ações dificultam a participação de mulheres como ela.

“A este nível, a prioridade deveria ser tornar o futebol acessível e a Liga de Futebol Feminino da Grande Londres fez exactamente o oposto”, prosseguiu ela na mensagem de vídeo.

Ela acrescentou que o incidente a levou às lágrimas, deixando-a frustrada e isolada.

“Eles me perguntam por que falta diversidade no futebol e por que é difícil encontrar mulheres que se pareçam comigo no jogo competitivo – coisas como essa são a razão.

“Minha responsabilidade é defender mulheres como eu para que essas coisas não aconteçam.”

Após o incidente, a FA disse que se comunicou com todos os órgãos reguladores do futebol local sobre o vestuário no início do ano.

“Escrevemos proativamente a todas as federações distritais e aos árbitros do futebol feminino de base no início deste ano para confirmar que as mulheres e meninas deveriam ter permissão para usar roupas que garantissem que sua fé ou crenças religiosas não fossem comprometidas”, disse um porta-voz da FA.

A FA disse estar ciente do assunto e entrar em contato com a Middlesex FA para garantir que o problema seja resolvido rapidamente.

A GLWFL disse em comunicado que entende que os jogadores são obrigados a usar shorts por cima de roupas que cubram as pernas.

“No entanto, desde então fomos informados de que shorts por cima de agasalhos ou calças justas não são obrigatórios… forneceremos esta orientação atualizada a todos os nossos árbitros e membros”, escreveu a liga no X na terça-feira.