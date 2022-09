Motoboy morre após se envolver em acidente com outra motocicleta em rodovia de Rio Branco

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal fazia fiscalização próximo ao local, quando foi informada por populares sobre o acidente e, ao chegar no endereço, encontrou a vítima já sem vida e uma outra pessoa ferida com gravidade.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada, assim como uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Foram feitos os atendimentos à vítima que estava ferida no local e, em seguida, foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco.

“As causas do acidente ainda vão ser determinadas pela perícia técnica e também pelo boletim de acidente de trânsito confeccionado pela PRF. Gostaria de ressaltar com a população que nesse domingo [18] iniciou a Semana Nacional do Trânsito e a PRF tem intensificado a fiscalização e também orientação aos usuários para que todos se conscientizem da responsabilidade de cada um no trânsito e as normas de trânsito”, afirmou o PRF Inácio Gontijo.