Mulher doa 700 galões de leite materno e bate recorde

O futuro ecodistrito emergirá do solo num antigo terreno baldio da SNCF de 35 hectares, no coração da cidade. Em Aytré (Charente-Maritime), 7 de outubro de 2024. TEÓFILO TROSSAT PARA “O MUNDO”

Lama, grama alta e montes de terra. É difícil imaginar que, até 2027, neste vasto terreno, um ecodistrito terá surgido do solo, com as suas primeiras 350 unidades habitacionais (800 estão previstas em dez anos), um terceiro local ou mesmo espaços para jardinagem em frente dos edifícios. Lançado pela comunidade urbana (CDA) de La Rochelle e pela Câmara Municipal de Aytré (Charente-Maritime), o projecto está agora nas mãos da Aquitanis, promotora do terreno. Durante quatro anos, este eco-distrito, que pretende ser participativo, foi concebido com os seus residentes e futuros residentes, durante dias de mediação, eventos cidadãos com passeios no local… Em última análise, Bongraine oferecerá sete ilhotas de habitação colectiva e 17 terrenos para construção, e prevê 33% de habitação social e 20% de acesso a preços acessíveis. As primeiras licenças de construção foram apresentadas e os trabalhos de desenvolvimento deverão começar em janeiro de 2025, com as primeiras entregas em 2027.

Aurélie de Domingo, gestora de projetos da Aquitanis, promotora responsável pelo ecodistrito de Bongraine, mostra um mapa do futuro distrito. Em Aytré (Charente-Maritime), 7 de outubro de 2024. TEÓFILO TROSSAT PARA “O MUNDO”

Este local de 35 hectares onde a SNCF mantinha o seu material circulante foi adquirido em 1995 pelo CDA de La Rochelle. O mau estado do solo, poluído à superfície e no subsolo pelo clínquer e pela gordura dos comboios, exigiu uma longa descontaminação do terreno; acabou de terminar. Também tiveram que ser realizadas escavações arqueológicas, bem como uma avaliação da biodiversidade. A presença no local de duas espécies protegidas, o tomilho azul, uma borboleta, e a odontite de Jaubert, uma planta com flores, obrigou o CDA a estabelecer um protocolo ambiental com um ecologista. Este projecto, avaliado em 160 milhões de euros, recebeu 7,7 milhões de euros do Estado no âmbito do apoio à “projetos virtuosos para promover novas soluções em resposta aos desafios da cidade e dos territórios” imaginado em 2021 pela ex-ministra da Habitação Emmanuelle Wargon, como parte da France Relance.

Pressão terrestre

Idealmente localizada na costa da Aquitânia, La Rochelle e as cidades vizinhas continuam a ser muito atraentes, mas, como muitas, atingiram os seus limites em termos de desenvolvimento urbano. Então, pergunta-se Katherine Chipoff, conselheira comunitária do CDA de La Rochelle, “Aqueles que querem desenvolver os seus negócios, onde os colocamos? ».

Há uma enorme carência de habitação, especialmente porque, “depois dos anos da Covid, não construímos tanto quanto deveríamos”sublinha o eleito. Além disso, os municípios da comunidade de aglomeração “não temos terrenos disponíveis, por isso temos que adensar os terrenos que já temos. Mas os moradores não querem prédios no meio de pavilhões”continua a mulher que também é vereadora na cidade vizinha de Lagord. A isto é adicionado pressão significativa dos aluguéis sazonaisespecialmente com a plataforma Airbnb. Tanto que as empresas que gostariam de se desenvolver no setor são prejudicadas pela dificuldade de abrigar seus funcionários. “Elixir Aircraft, localizada próximo ao aeroporto de La Rochelle, gostaria de contratar, mas não pode”dá o escolhido como exemplo.

