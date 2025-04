Mulher que sente cheiro de Parkinson ajuda a desenvolver teste para detecção precoce da doença

A Comissão Europeia acertou a pausa sobre seu plano de lançar um primeiro lote de contra-tarifas contra os Estados Unidos na quinta-feira, mas alertou os deveres sobre mais de 20 bilhões de euros (US $ 22 bilhões) nas exportações dos EUA entrariam se as negociações com Washington “não fossem satisfatórias”.

A inversão de marcha da UE veio atrás do presidente dos EUA, Donald Trump Pausou tarifas adicionais nos EUA por 90 dias e mudou mais para a tarifa mínima de 10% na quarta -feira.

“Queremos dar uma chance às negociações”, escreveu o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sobre X ao anunciar a suspensão de 90 dias da UE.

Europa ainda está pesando quanto músculo usar em sua retaliação mais ampla, com o bloco tendo enfatizado há muito tempo que preferiu negociações sobre a escalada.

Da soja a aço

Os neutrais planejados da UE-agora em espera-foram formados em resposta às tarefas de aço e alumínio dos EUA na UE que permanecem em vigor e antecedem a maior ordem de Trump sobre as chamadas tarifas recíprocas.

Os diplomatas da UE disseram à DW na quarta -feira que o primeiro lote de neutrais da UE de até 25% foi definido para segmentar aço e alumínio dos EUA, e uma série de produtos alimentícios, incluindo aves, nozes e soja.

Com um aparente foco em atingir o Heartlands do Partido Republicano de Trump, a lista de tarifas planejadas do bloco também inclui uma série de outros itens de motocicletas a jeans, com o objetivo de tornar as mercadorias mais caras e menos atraentes para os compradores europeus.

“A parte do leão da lista consiste em produtos que são fáceis para os consumidores e empresas substituirem”, disse o ministro do Comércio da Suécia, Benjamin Dousa, em comunicado na quarta -feira, depois que as medidas foram acordadas inicialmente.

Os planos da UE para taxas mais altas sobre o uísque dos EUA foram descartadas devido a preocupações francesas e italianas sobre os neutrassos em seu vinho Imagem: Imago / M. Segerer

A primeira rodada de tarifas deveriam entrar em vigor na próxima semana, enquanto os deveres em soja e amêndoas – que causaria um golpe maior para nós, produtores – estavam programados para chutar no final do ano.

A pausa agora oferece espaço à respiração de Bruxelas, pois procura negociar um acordo com Washington para evitar uma guerra comercial completa.

Acordo ou nenhum acordo?

O comissário comercial da UE, Maros Sefcovic, está dentro e fora de aviões e telefonemas para Washington há semanas tentando em vão garantir um acordo para evitar tarifas. Depois que Bruxelas foi público com sua oferta de descartar todas as tarefas sobre carros e bens industriais no início desta semana, Trump foi rápido em recusar.

Mas depois que o presidente dos EUA diluiram seus planos de tarifas gerais, o que afetaria centenas de bilhões de euros nas exportações da UE, a Europa está dobrando os esforços para encontrar um acordo.

Cinzia Alcidi, analista do Center for European Policy Studies, alertou que a maneira “grosseira” Tarifas dos EUA foram calculados sugerem que o governo Trump “não tem interesse real em nenhuma oferta e entrega significativas”.

Alcidi suspeita que apenas mais pressão doméstica dos EUA colocará o presidente dos EUA em uma mentalidade de fazer acordos. “Tarifas, que são fundamentalmente um imposto sobre os consumidores domésticos, levarão a preços mais altos. As empresas, especialmente as dependentes de componentes importados, também terão dificuldades”, ela escreveu na terça -feira.

“Se a inflação subir e a insatisfação do público crescer, os índices de aprovação de Trump podem cair e o desconforto no Congresso pode ficar mais alto”.

Tecnologia dos EUA, serviços a seguir na fila?

Mas grande parte da dor ligada às tarifas dos EUA também será sentida na Europa, diz Niclas Poitiers, que alerta as empresas e os eleitores estão ficando “nervosos”.

“Acho que há um equilíbrio a ser atingido entre a necessidade de reagir fortemente e a necessidade de mostrar que alguém é orientado a problemas e não quer escalar”, disse o pesquisador do think tank Bruegel, com sede em Bruxelas.

Como Europa reflete opções de retaliação de longo prazo, Exportações de serviços dos EUA, incluindo os de Grande tecnologia Plataformas ou empresas de consultoria podem se mover no foco da UE na linha.

Às vezes, chamado de “opção nuclear” de Bruxelas, o comércio, o chamado instrumento anti-coercionação da UE (ACI) “permite que (a UE) faça muito mais coisas do que a guerra comercial normal permitiria que você faça”, disse Poitiers.

A ACI – criada em 2023 em resposta ao suspeito bloco da China sobre as importações da Lituânia sobre seu apoio a Taiwan – permitiria à UE impor restrições aos bancos dos EUA, conter o acesso à receita para plataformas de streaming como a Netflix ou até a revogando patentes dos EUA.

Mas um diplomata da UE disse à DW que “não há apetite para puxar esse gatilho por enquanto”, acrescentando que qualquer conversa sobre a tecnologia permanece “no campo da especulação”.

Tarifas da China Stoke Medo na Europa

Um medo mais premente para a UE é um possível influxo de bens baratos da China e de outros países asiáticos, pois estão procurando novos mercados fora dos EUA.

A China anuncia tarifas de 84 % nas importações dos EUA

Presidente da Comissão da UE Ursula von der Leyen discutiu o problema no telefone com o primeiro -ministro chinês Li Qiang na terça -feira.

De acordo com um resumo publicado por Bruxelas, eles conversaram sobre um “mecanismo para rastrear possível desvio comercial e garantir que qualquer desenvolvimento seja devidamente abordado”.

Este artigo foi publicado pela primeira vez em 9 de abril e atualizado para os últimos desenvolvimentos sobre tarifas da UE em 10 de abril.