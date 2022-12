Mulher que viajava de ônibus é presa com mais de 20 kg de cocaína escondidos em bagagem no Acre

Uma mulher, de 35 anos, foi presa por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (14) na BR-364, entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A suspeita estava dentro de um ônibus intermunicipal que foi parado e revistado por policiais do Grupo Tático do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM).