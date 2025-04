‘Mulher’ significa fêmea biológica sob lei – DW – 16/04/2025

A direita Primeira Ministra Italiana Giorgia Meloni estará em Washington na quinta -feira para uma reunião com Presidente dos EUA Donald Trump. As agências de notícias concordam que a visita se concentrará particularmente na disputa tarifária entre os Estados Unidos e o União Europeia.

As tensões diminuíram um pouco desde que a viagem foi anunciada pela primeira vez. A UE fez uma pausa em tarifas de retaliação em aço e alumínio depois Donald Trump anunciou uma suspensão de 90 dias de 20% de tarifas na UE.

O presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, disse que a suspensão das tarifas é para dar uma chance às negociações com os EUA.

Meloni quer falar de tarifas

Apesar do atual detido, Teresa Coratella, vice -chefe do escritório de Relações Exteriores (ECFR) em Roma, antecipa que o principal objetivo de Meloni ainda é negociar tarifas.

Coratella, assim como Leo Goretti, do Instituto Italiano de Assuntos Internacionais (IAI), esperam que Meloni tente usar seu aparente bom relacionamento com Donald Trump para encontrar uma solução para o Conflito tarifário da UE -US.

Meloni foi o único chefe europeu de governo a participar da inauguração de Trump em janeiro. No início daquele mês, quando Meloni Visitou Trump em sua propriedade Mar-A-Lagoele a elogiou como uma “mulher fantástica”. Nos últimos meses, as fontes italianas costumam enfatizar que o governo italiano quer atuar como uma “ponte” entre os EUA e a UE.

Meloni e Trump têm um bom relacionamento: ela era a única Chefe de Governo da UE convidada para sua inauguração de 2025 Imagem: Filippo Attili/Palazzo Chigi Press Office/AFP

Qual é a abordagem de Meloni?

Antes de sua viagem, Giorgia Meloni disse aos líderes empresariais que apoiava uma proposta da Comissão Europeia por zero tarifas entre os EUA e a UE. A Agência de Notícias da Reuters, citando um discurso, disse que aderiria a essa posição em sua visita a Washington.

O presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, costumava endossar um contrato tarifário zero para zero entre a UE e nós, mais recentemente em um post sobre X na semana passada.

No entanto, Leo Goretti, chefe do programa de política externa italiana do IAI, chama a abordagem de Meloni para os EUA de “aposta”.

“No entanto, ideologicamente próximo (Meloni) pode ser de Trump, ela não pode se alinhar com os EUA contra Bruxelas”, disse Goretti.

Itáliaacrescentou, não pode se dar ao luxo de se afastar da UE, especialmente não economicamente.

Giorgia Meloni, que chefia o partido de direita Fratelli D’Italia (irmãos da Itália), está sob pressão dos interesses econômicos domésticos.

Em 2024, a Itália teve um excedente de quase 40 bilhões de euros (US $ 45,5 bilhões) em comércio de mercadorias com os EUA-o terceiro maior da UE, depois da Alemanha e da Irlanda. Um total de 10% de todas as exportações italianas vão para os EUA.

Mas o mercado dos EUA ainda é muito menos importante para a economia italiana do que o mercado único da UE, enfatizou Goretti.

UE suspende tarifas de retaliação por 90 dias Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Meloni fala pela UE?

Bruxelas enfatizou repetidamente que a negociação de tarifas é fundamentalmente de responsabilidade da Comissão Europeia.

A porta -voz da UE, Arianna Podesta, disse que, à luz da próxima viagem, houve contato nos últimos dias entre o presidente da Comissão da UE, von der Leyen e o primeiro -ministro italiano Meloni. Uma comunicação adicional é planejada antes da partida de Meloni, e Podesta descreveu seu alcance como “muito bem -vindo e coordenado”.

O comissário comercial da UE, Maros Sefcovic, também visitou Washington nesta semana. Após a reunião, Sefcovic enfatizou que a UE estava disposta a trabalhar em direção a um “acordo justo“Incluindo a oferta de tarifas zero sobre bens industriais. Ele observou em um post em X que esse acordo exigiria um” esforço conjunto significativo de ambos os lados “.

O que Meloni pode alcançar?

Leo Goretti acredita que, para a UE, muito dependerá de como Meloni se posiciona em Washington. Ele ressalta que ela vacila entre defender a política zero-tarifária e criticar a UE.

Se ela seguir a linha zero-tarifária, isso será bem recebido em Bruxelas e por outros Estados-Membros.

Se, por outro lado, ela critica a UE e mudar o foco da discussão para questões internas, como burocracia excessiva e regulação excessiva, ela enviará um sinal negativo para Bruxelas.

Se Meloni se alinhar muito com Trump, isso causará problemas para ela dentro da UE Imagem: AFP via Getty Images

Goretti é cético sobre se Meloni alcançará algum resultado concreto em Washington, mas ele acredita que um resultado possível pode ser uma declaração apontando para um mercado transatlântico comum.

Isso pode incluir o alinhamento contra desafios comuns, como os colocados pela China.

A cientista política Teresa Coratella é ainda mais cética.

Meloni não tem mandato oficial da Comissão da UE, disse ela, e pensa que a França em particular não está feliz com a visita.

Coratella acha que é provável que a viagem de Meloni seja cuidadosamente encenada e apresentada publicamente como uma grande demonstração de alinhamento com Trump.

Isso, no entanto, tornaria a posição de Meloni na UE mais difícil, disse Coratella.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão.