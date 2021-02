Mulher tem bebê em estacionamento do Batalhão dos Bombeiros com ajuda de militar no Acre

Durante a madrugada, os bombeiros do 1º Batalhão, que fica na Morada do Sol, em Rio Branco, foram surpreendidos por um pedido de socorro. No carro, uma mulher de 32 anos dava à luz a um menina e foi com a ajuda da cadete Katiuce que o parto foi feito dentro do carro no estacionamento do batalhão.