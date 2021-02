Estado pede que acreanos evitem aglomerações neste feriado

A pandemia do novo coronavírus fez com que uma das celebrações mais expressivas da cultura brasileira fosse interrompida neste mês de fevereiro de 2021. Estados e municípios decidiram proibir a realização da festa para evitar que mais pessoas se contaminem com a Covid-19.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) pede que os acreanos evitem aglomerações no período do carnaval, que começaria neste final de semana, se estendendo até quarta-feira, 17, se as festas estivessem autorizadas.

“Pedimos que a população se sensibilize e entenda que o coronavírus se espalha de maneira rápida e faz vítimas todos os dias. Nós trabalhamos incansavelmente para que todas as pessoas que procuram o serviço de saúde pública do Acre tenham o atendimento necessário, assegurando que o mínimo de vidas sejam perdidas”, destaca a secretária adjunta de Assistência à Saúde, Paula Mariano.

O Acre ultrapassou os 52 mil infectados e chegou a 910 mortes em todo o estado por complicações da Covid-19.