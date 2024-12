Na Síria, os primeiros testemunhos esmagadores de prisioneiros que deixaram as prisões do regime de Al-Assad

O homem é suspenso entre o mundo dos mortos e o dos vivos, deitado em um leito de couro preto do Hospital Al-Nafis, no distrito de Barzé, no norte de Damasco, terça-feira, 10 de dezembro. A cabeça colocada na palma da mão, seu olhar está perdido no vazio e sua boca permanece. Seu olho esquerdo está inchado, seu nariz impressionado com uma fratura antiga. Outras fraturas com a coluna e o crânio quebraram seu corpo frágil, escondido. Uma doença da pele come com ele.

Cerca de quinze pessoas o cercam, algum telefone em mãos com a foto de um ente querido que, como ele, desapareceu, um dia, no inferno do clã de Assad. Eles ainda não voltaram. “Você viu meus filhos?” Bassem e Ahmed Alala “grita uma síria em seus cinquenta anos, brandindo um retrato de seus dois filhos idosos na casa dos vinte anos, antes do desaparecimento, há dez anos.

“Ele nem se lembra de seu próprio nome …”sopra um médico que não pode segurar a multidão ao redor do homem. Quando ele às vezes retoma seus sentidos, os trinta e algo fizeram palavras desconexas. “O nome dele é Khaled Badawi. Ele era um soldado e deserto. Ele foi preso há dois anos em Aleppo e transferido para (a prisão de) Saydnaya. Não tivemos nenhuma notícia dele desde “disse seu irmão, Tarek, postou no pé da cama.

Quando ele o reconheceu no dia anterior, em um vídeo que circulou no Facebook, Tarek imediatamente partiu, com toda a família, de Aleppo, 350 quilômetros mais ao norte. Apenas os dois filhos de Khaled Badawi, de 3 e 5 anos, e sua mãe, de quem ele está separado, permaneceu em Aleppo. “Estamos felizes em encontrá -lo. Ele está indo um pouco melhor do que ontem “continua Tarek. Dois de seus primos, de 24 e 34 anos, ainda estão desaparecidos, dez anos após sua prisão em uma barragem de segurança.

Detidos famintos então abandonados por seus carcereiros

Khaled Badawi foi o primeiro prisioneiro chegou às 7h do domingo no Hospital Al-Nafis. Ele foi libertado de Saydnaya, a prisão de desastre localizada vinte quilômetros ao norte de Damasco, descrita pela ONG Anistia Internacional como um “Matadouro humano”quando os rebeldes sírios liderados por Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organização da Libertação do Levante, ex-ramo da Al Qaeda na Síria) apreendeu Damasco. “Recebemos nove prisioneiros desde a libertação. As pessoas os encontraram vagando na rua e os trouxeram para nós ”diz Bassel Al-Qosh, neurologista de 31 anos.

