Polícia sul-coreana realiza operação contra presidente em investigação sobre golpe – 10/12/2024 – Mundo

EUO Partido Verde da Irlanda entrou no governo em 2020 determinado a tirar a Irlanda da retardatário para liderar a crise climática. A opinião pública esteve connosco e obtivemos mais de 7% dos votos nacionais. Este mandato permitiu-nos negociar um acordo de coligação com os dois grandes partidos centristas da Irlanda, que foi reconhecido pelos colegas Verdes Europeus como um dos acordos mais verdes que já tinham visto.

Nos últimos quatro anos e meio trabalhámos arduamente para implementar esse programa. Penso que a maioria dos especialistas independentes diria que o impacto foi transformacional. As emissões da Irlanda no ano passado caiu 6,8%apesar de ter uma das economias de crescimento mais rápido da Europa e de um crescimento populacional recorde. Os Verdes trocaram os gastos em favor dos transportes públicos, da bicicleta e da caminhada. Lançamos um novo serviço de ônibus rural toda semana, ao mesmo tempo em que reduzimos as tarifas dos jovens em 60%. Números de passageiros decolou imediatamente e estamos apenas no início da transformação. Um pipeline de grandes novos projetos está chegando ao nosso sistema de planejamento, prontos para serem executados.

Na nublada Irlanda, painéis solares estão sendo instalados em 100 telhados todos os dias e 1.000 casas estão sendo reformadas toda semana. Introduzimos um regime de rendimento básico para artistas, reduziu pela metade o custo da creche e reduzir o uso de fertilizantes na agricultura em 30%. Juntamente com os nossos parceiros governamentais, defendemos a Palestina e estivemos centralmente envolvidos no acordo sobre o acordo da UE lei de restauração da natureza e o fundo de perdas e danos na Cop27.

Apesar, ou talvez por causa de tudo isso, perdemos todos menos um dos nossos assentos no parlamento nacional nas eleições gerais do mês passado, depois de perdendo nossos dois assentos nas eleições para o Parlamento Europeu em Junho. Os partidos Verdes que estiveram no governo da Bélgica e da Áustria passaram por reveses eleitorais semelhantes nos últimos meses, e todos os olhos estarão voltados para as eleições alemãs em Fevereiro para ver se o Partido Verde naquele país consegue contrariar a tendência.

Tenho a certeza de que o nosso partido pode regressar mais forte, mas precisamos de colocar questões sobre que lições podemos retirar, à medida que enfrentamos o salto na acção climática que sabemos que todos ainda temos de dar.

A primeira lição é que é mais fácil falar do que fazer a mudança. Em todo o mundo, é imperativo atingir metas, e não apenas estabelecê-las. Mas é difícil porque as coisas que você acha que podem ser populares são às vezes vistas como mudanças indesejáveis. O que vimos como maravilhosas novas cicloviastornando seguro para as crianças irem de bicicleta para a escola, foram consideradas por muitas pessoas nas mesmas comunidades como um agravamento do impasse que a dependência do automóvel na Irlanda causou.

Parando o mineração comercial de grama sobre os nossos preciosos pântanos foi distorcido como um desprezo pelas tradições familiares, em vez de uma medida de como estávamos a melhorar a qualidade do ar e a proteger o futuro dos nossos filhos e o mundo natural.

Talvez tenhamos subestimado a reação que receberíamos dos interesses instalados que querem manter o status quo. Ryanair, Irlanda maior poluidorestava em modo de campanha constante para “eliminar” os Verdes, enquanto um bando de guerreiros do teclado inundava todas as nossas postagens nas redes sociais com os comentários mais vis que se possa imaginar. Você ignorou isso na época, mas, na verdade, acho que envenenou o pensamento público sobre o que fazemos.

Também não ajudou o facto de a onda de interesse público no colapso climático ter diminuído à medida que a Covid e as guerras na Ucrânia e em Gaza enchiam os nossos ecrãs. Acima de tudo, temo que uma geração mais jovem possa ter ficado desiludida e desanimada. O lema do grevistas escolares“Somos imparáveis, outro mundo é possível”, pode soar um pouco vazio seis anos depois dos primeiros dias da sua campanha.

Mas penso que há outra lição da Irlanda que poderá restaurar alguma esperança. Tal como existem pontos de ruptura climáticos perigosos que corremos o risco de ultrapassar, também existem pontos de ruptura que nos podem dar otimismo. O revolução da energia limpa renovável descolou nos últimos cinco anos, tanto na Irlanda como noutros lugares, e não creio que vá parar.

Apesar da classificação climática ser baixa em todos os inquéritos sobre as prioridades dos eleitores antes das recentes eleições, temos agora pesquisa detalhada isso mostra que a grande maioria do povo irlandês quer fazer parte da solução climática. Menos de 5% são o que se poderia chamar de céticos do clima.

A questão agora será se o novo governo irlandês continua no rumo que definimos ou se mudará de rumo para reflectir o que as sondagens parecem dizer sobre as prioridades do público.

Estamos envolvidos no que é, na verdade, uma guerra contra o colapso climático, e haverá muitas batalhas vencidas e perdidas. O fundamental é acreditar que a mudança é possível e não apenas desistir quando perde num determinado dia.

Como disse o meu sucessor como líder do partido, Roderic O’Gorman, o único Verde a manter o seu assento no Dáil: não nos arrependemos. Tínhamos capital político há quatro anos e gastámo-lo na concretização de ações climáticas reais que melhoraram a vida das pessoas. Esse capital precisa de ser reconstruído, mas fá-lo-emos inspirados pelo conhecimento de que é possível mudar as coisas mesmo que as probabilidades pareçam estar contra si.

Não temos futuro sendo bons na queima de combustíveis fósseis. Aprendemos uma lição valiosa nos últimos anos – que existe uma maneira melhor de ser alcançada. A questão principal é como esse nível de ambição climática será politicamente sustentado. Congratulo-me por ainda termos uma voz no parlamento irlandês disposta a fazer esta pergunta todos os dias.