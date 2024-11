negociadores diante de um muro de opções

O negociador-chefe da União Europeia, Jacob Werksman, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Baku, Azerbaijão, 14 de novembro de 2024. AZIZ KARIMOV/REUTERS

Em Baku, os negociadores enfrentam agora uma montanha. Na quarta-feira, 13 de novembro, os co-facilitadores egípcio e australiano propuseram duas versões ainda muito longas do texto principal deste 29.e Conferência das Partes sobre o Clima (COP29), a Nova Gal Quantificada Coletiva (NCQG, “novo objetivo coletivo quantificado”). Na segunda, que servirá de base às negociações, restam 90 opções e subopções por decidir. Uma equação diplomática infinitamente complexa sobre um assunto crucial, a ajuda a prestar aos países em desenvolvimento para financiar a sua transição climática.

“Estamos muito preocupados porque houve mais de um ano de preparação desse texto e tudo isso foi rejeitado como base para negociaçõescomentou na quinta-feira, Jacob Werksman, negociador-chefe da União Europeia, em referência ao primeiro rascunho (rascunho) deixado de lado na terça-feira pelos países em desenvolvimento. (O texto) ainda tem mais de trinta páginas. Estamos longe de um campo de pouso. »

Basta dizer que os próximos dias prometem ser perigosos para os negociadores dos 197 países reunidos no Azerbaijão. Após a saída dos líderes mundiais que discursaram na terça e quarta-feira, devem agora limpar o campo de alternativas antes da chegada dos ministros a meio da semana de 18 de novembro. Este último tentará concluir as negociações. “Tentaremos deixá-los com o mínimo de trabalho possível.esperava o Sr. Werksman. Continuamos otimistas. Podemos realizar essa tarefa a tempo. »

“Uma espécie de coreografia”

No que diz respeito ao cerne do documento, ou seja, ao montante total do financiamento e às fontes do dinheiro nos próximos dez anos, o texto coloca três opções principais sobre a mesa. Opções que refletem as ambições das principais áreas do mundo. A primeira responde principalmente às expectativas expressas pelos países em desenvolvimento: um montante de 1.100 mil milhões a 2.000 mil milhões de dólares anuais entre 2029 e 2035.

Na miríade de subopções, propõe-se direccionar o financiamento para certas categorias de países (220 mil milhões de dólares para os países menos desenvolvidos e 39 mil milhões de dólares para pequenos Estados insulares em desenvolvimento). Estas propostas parecem difíceis de aceitar por alguns países ricos, especialmente quando se faz referência à “repartição de encargos entre os países desenvolvidos com base nas emissões históricas e no produto interno bruto per capita”. Uma hipótese que obrigaria os Estados Unidos e a União Europeia (UE), responsáveis ​​pela grande maioria das emissões de gases com efeito de estufa desde 1850, a pagar enormemente.

