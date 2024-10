Netanyahu diz que Hezbollah tentou matá-lo – DW – 20/10/2024

CNão é nenhuma surpresa: os eleitores americanos escolhem o seu presidente com base em considerações internas. No outono de 2024, a inflação, o direito ao aborto, a crise migratória e até a preservação da democracia constituem os assuntos mais debatidos. A política externa permanece em segundo lugar, mesmo que os ecos das guerras na Ucrânia, em Gaza e agora no Líbano tenham pontuado a campanha.

Mas, na realidade, já não existe uma distinção clara entre questões internas e externas. Joe Biden teorizou isso durante seu primeiro discurso de política externa em fevereiro de 2021 : “Não existe mais uma linha clara entre política externa e política interna. Todas as ações que tomarmos no estrangeiro devem ser realizadas tendo em mente as famílias trabalhadoras da América. A promoção de uma política externa pró-classe média requer um foco urgente na nossa renovação económica interna. » A defesa dos empregos americanos, a rejeição dos emblemáticos acordos de comércio livre da década de 1990 e a ausência de apetite por qualquer nova guerra formam um novo consenso em Washington, do qual cada um tira conclusões diferentes.

A este respeito, o contraste entre Donald Trump e Kamala Harris é impressionante. A eleição presidencial de 5 de Novembro é também um referendo sobre o lugar dos Estados Unidos no concerto, ou melhor, no choque de nações. Uma votação sobre os valores e interesses americanos. Uma escolha entre a clássica defesa do multilateralismo e uma visão de um mundo caótico, de uma selva, onde Washington deveria privilegiar o equilíbrio de poder em detrimento da cooperação.

“Esta eleição tem uma enorme importância históricasublinha Charles Kupchan, professor de relações internacionais e especialista do think tank Council on Foreign Relations. Hoje, o centro político das democracias liberais está em dificuldades, seja aqui na França, na Alemanha, na Itália ou no Brasil. Se Trump vencer, seria um sinal muito preocupante para o futuro da moderação ideológica no mundo ocidental. » Nos Estados Unidos, acrescenta Charles Kupchan, a política externa tornou-se objecto de forte polarização entre democratas e republicanos, uma vez que estes últimos, sob o domínio do movimento MAGA (Make America Great Again), já não formam “um partido internacionalista”.

A política externa é abordada sem nuances para prejudicar a credibilidade do adversário. Os candidatos acusam-se mutuamente de fraqueza, mas num sentido diferente da palavra. Donald Trump denuncia a retirada caótica do Afeganistão em 2021 para destacar o suposto desrespeito da administração Biden-Harris pela reputação da América e pelo destino dos seus soldados. Por outro lado, Kamala Harris enfatiza a venalidade e o narcisismo do seu oponente, que o tornam uma presa fácil para os inimigos dos Estados Unidos.

Você ainda tem 86,43% deste artigo para ler. O restante é reservado aos assinantes.