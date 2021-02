Nível do Rio Iaco baixa quase meio metro nas últimas 24 horas, em Sena Madureira

Aos poucos, mesmo em ritmo lento, os rios acreanos que provocam enchentes em 10 municípios do estado vão apresentando diminuição em seus níveis. Além do Rio Acre, em Rio Branco, o volume da água do Rio Iaco que faz com que a população de Sena Madureira enfrente a segunda maior cheia de sua história, apresenta vazante na manhã desta quarta-feira, 24. A enchente chegou a 17 bairros do município.

O manancial amanheceu com um nível de 17,66 metros, mas ainda bem acima da cota de transbordamento que é de 15,20 metros. A redução é de 34 centímetros, já que na terça, no mesmo horário, a medição apontava 18 metros. Ainda assim, o volume de água do rio é muito alto e a enchente ainda está longe de chegar ao fim para que as famílias desabrigadas possam voltar para suas casas.

Em Sena Madureira, existem 299 famílias desabrigadas, sendo 1.558 pessoas distribuídas em 47 abrigos montados pela prefeitura. Outras 1,7 mil famílias estão desalojadas, o que soma mais de 5 mil pessoas. No total, mais de 27 mil famílias estão atingidas pela cheia histórica.