No Acre, MPF entra na Justiça para pedir ação imediata das polícias para desbloqueio de rodovias federais

Uma reunião com o procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento com representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e do Comando da Polícia Militar do Acre determinou que policiais militares atuem na desobstrução de rodovias no estado.