No Museu do Homem, histórias íntimas e história universal das migrações

Fronteira entre o México e os Estados Unidos, em Nogales, em 2019, por Robert Bushell. ROBERT BUSHELL/ALFÂNDEGA E PROTEÇÃO DE FRONTEIRAS DOS EUA

É uma coincidência de tempo: cinco exposições abordam atualmente o tema da migração, do Louvre-Lens ao MuCEM em Marselha; do Museu Nacional da Imigração, em Paris, ao Museu de História Natural, em Bordéus, ao Museu do Homem, em Paris. “As questões do exílio e da migração tornaram-se hoje omnipresentes e estas exposições simultâneas mostram que os museus querem participar, à sua maneira, nos debates contemporâneos. No Museu do Homem defendemos um museu cívico e engajado e queremos reservar um tempo para refletir sobre este fenómeno social. »analisa a diretora Aurélie Clemente-Ruiz.

Não há vida sem migração. Um Manifesto publicado em 2018 pelo Museu Nacional de História Natural (entidade que reúne doze sítios, incluindo o Museu do Homem) – texto que faz um balanço da investigação científica, de todas as disciplinas combinadas, e que afirma que todas as espécies migram – levou a isso observação. O Museu do Homem puxou o fio para o lado do ser humano, com uma exposição ao público em geral muito densa em informação, dinâmica, caleidoscópica na sua vontade de abraçar todas as complexidades. Tendo, no centro da abordagem, o desejo de identificar ideias pré-concebidas e desconstruí-las.

